В Одесі ліквідували підпільний майнінг-центр криптовалют – СБУ

В Одесі ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют, який викрадав у держави кошти та електроенергію. Про це повідомили в пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

За даними слідства, нелегальний центр створили два мешканці регіону. В орендованому складі на території Одеси вони встановили обладнання для майнінгу електронних грошей. Прибуток конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через сторонніх людей. Також частину грошей переводили на віртуальні гаманці.

В СБУ Одеської області зазначили, що затримані чоловіки під'єднали обладнання до державної електромережі. Вони використовували понад 100 одиниць комп'ютерів.

Управління СБ України в Одеській області Підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрили в Одесі

Наразі триває досудове розслідування. Наразі з'ясовують обставини протиправної діяльності й розглядають необхідність притягнення до відповідальності учасників справи.

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