СБУ опублікувала записи розмов із плануванням низки терактів в Одесі, які мав вчинити агент Росії.

Зокрема, у записах йдеться про понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні, підпал офісів волонтерських організацій, які допомагають в зоні ООС, планування серії терактів, у тому числі на території військової частини та інформація стосовно співпраці з російською розвідкою. Російський агент на записах також цікавився навичками виконавця зі стрільби з гранатомета.

Також, відповідно до діалогу, чоловіки планували лишити вибухівку в бізнес-центрі на Овідіопольській дорозі, 8.

Що відомо

10 січня СБУ заявила, що затримала агента, який приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб, та планував теракти в Одесі. За даними пресслужби СБУ, його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. Головним завданням спецагента нібито було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів.

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області