Опублікував привітання на фоні Путіна. На депутата з Одещини поскаржилися до СБУ

Стосовно депутата Болградської райради, який в новорічну ніч опублікував привітання на фоні Путіна, просять провести перевірки. Звернення направили до ГУНП в Одеській області та Управління Служби безпеки України. Про це на своїй сторінці повідомив депутат Одеської облради від "Батьківщини" Андрій Бабенко.

У зверненні йдеться про те, що трансляція велася на забороненому в Україна каналі Росія 24. Також автор пише, що такий вчинок має ознаки кримінального правопорушення та може вважатися державною зрадою й посяганням на територіальну цілісність України.

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