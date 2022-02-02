Розвиток річок та маломірного судноплавства у Миколаєві. Що передбачає програма

Миколаїв став першим українським містом, де прийняли Програму розвитку річок та маломірного судноплавства, що відповідає практиці Європейського Союзу. Програма містить перелік завдань та заходів до 2023 року, її вартість майже 20 млн грн.

Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

Особливості програми

"Програма розроблялася спільно з громадськістю. Нам вдалося це зробити за рік. Програма підтримана депутатами, ми маємо план дій на два роки. Поки на такий термін, щоб зрозуміти, наскільки ми правильний шлях вибрали. Вартість програми майже 20 млн грн. Програмою передбачили обсяги фінансування: 9 млн 473 тис. грн на 2022 рік та 9 млн 726 тис. 700 грн на 2023 рік", — розповів Віталій Луков.

У тексті Програми йдеться, що фінансове забезпечення здійснюється коштом бюджету Миколаївської міської територіальної громади та у разі потреби інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються в міському бюджеті. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету.

Гроші планують використовувати за декількома напрямками — екологія, безпека на річці, розвиток маломірного транспорту, прибережної інфраструктури, збереження берегів, навчання дітей плаванню тощо. Використання бюджету програми передбачає плату за заняття школярів у басейні.

За словами Лукова, розділів небагато, але їхнє виконання і результативність можна чітко проконтролювати.

"Зараз спостерігається хаотичне співіснування річок та міста. Є підприємці, які здійснюють туристичні поїздки водами Інгулу та Південного Бугу, є спортсмени, є портова галузь, що живе за своїми законами і регулюється державою, є підприємства суднобудування. Все це ми маємо об’єднати цією програмою, системно підтримувати з боку міської влади", — сказав Віталій Луков.

Розташування міста в гирлі річок Південного Бугу та Інгулу, вихід у Дніпровсько - Бузький лиман, наявність 137-кілометрової прибережної зони має бути використане більш ефективно для економічного та соціального розвитку.

За словами Віталія Лукова, за два роки відповідно до програми необхідно використати близько 20 млн грн і створити конкретні речі. Насамперед регулярний моніторинг берегів річки.

"Ми, робоча група, восени 2021 року вже відпрацювали цей крок і визначили всі невпорядковані сміттєзвалища, витоки зливової каналізації, облікували їх. Зараз здійснюємо монотонно, але послідовно аналіз кожної труби, яка виходить на берег, через які зливаються відходи. Найскладніша ситуація зараз на так званому Ялтинському виході зливової каналізації, де здійснюємо повну інвентаризацію системи каналізації Інгульського району, починаючи від району зоопарку і до Лиману", — розповів Віталій Луков.

Розвиток яхтового спорту

Особливу увагу планують приділити підтримці регат. Мета — завести до Миколаєва офіційні змагання з вітрильного спорту. У 2022 році місто прийматиме офіційні змагання в одному з класів яхт.

"Плануємо вперше цього року придбати вітрило зі знаком Миколаєва для яхти, що буде представляти наше місто на офіційних змаганнях в різних містах України і за кордоном. 500 тис. грн передбачили на підтримку майже 10 регат із залікового списку в Миколаєві, щоб підтримати людей, які за власні гроші наймають катери супроводу, оплачують роботу на змаганнях суддів тощо", — розповів Віталій Луков.

Облаштування берегової інфраструктури

На нижній набережній у місті швартуються судна, але це не причальна стінка. Для зупинки суден мають бути облаштовані спеціальні причали — сертифіковані, зі стандартами безпеки.

"Влітку 2022 року ми вже зможемо придбати перший сучасний понтон. Спробуємо поступово причальну стінку віддалити від берега", — сказав Віталій Луков.

Реалізація програми

Будь-хто небайдужий, хто хоче своїм досвідом, порадою, справою підтримати реалізацію програми, може долучитися до її реалізації.

"Також при миколаївському виконавчому комітеті є громадсько-експертна рада, там досить активні громадяни, є туристична громадська рада, яка також має ряд пропозицій. Є відповідний орган, який буде створений розпорядженням міського голови, він буде відстежувати результативність виконання і контролювати дії чиновників щодо вчасності і доцільності використання грошей", — розповів Віталій Луков.

За словами Віталія Лукова, розпорядники грошей знають свої завдання. Через десять днів (орієнтовно 10-11 лютого — ред.) буде перше засідання наглядової ради, де представлять план виконання програми у 2022.

За словами директора інформаційної агенції "Морські бізнес-новини України" Олександра Діордієва, в цілому програма непогана. Вона передбачає комплексний підхід, що стосується п’яти напрямків, а це, безумовно, позитивно. Також позитивним моментом є те, що програма розрахована на два роки, тобто є можливість швидко корегувати, вносити зміни.

"Проте вже сьогодні можемо назвати недоліки. Щодо самих заходів та сум, то вони викликають питання, наприклад, розвиток культури на 400 тис. грн або створення реєстру кораблебудівних компаній на 40 тис. грн на два роки. Тобто це не настільки динамічний ринок і не настільки у нас ця культура не розвинена, щоб такі гроші витрачати. В цілому програма непогана, думаю, що на мільйон гривень можна було скоротити. В усьому іншому достойно зроблене", — сказав Олександр Діордієв.

Що відомо

27 січня 2021 року Миколаївська міськрада затвердила цільову Програму розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року.

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