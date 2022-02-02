Музей книги: як у Миколаєві зберігають та досліджують ексклюзивні видання

У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці півтора року працює Музей книги, який комплектує колекції старовинних та сучасних видань, займається їхнім дослідженням, збереженням та популяризацією.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла, головна бібліотекарка відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Ірина Дементьєва.

За словами Ірини Дементьєвої, добірки старовинних видань охоплюють період від ХVІІ до початку ХХ сторіччя. Унікальні видання XXI сторіччя зібрані у колекцію "Шедеври сучасного поліграфічного мистецтва", яка нараховує майже сто екземплярів.

"Енеїда" Івана Котляревського

Книга видана у 2010 році накладом 100 примірників. За словами Ірини Дементьєвої, кожен примірник цього видання виготовлений вручну за оригінальною французькою технологією XVIII століття.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Книга "Енеїда" разом з корковим чохлом

Для створення книги використовували два типи паперу — французький дизайнерський та український ручного виготовлення, який виробляли за реконструйованою технологією ХVI століття на паперових млинах. Обкладинка виконана з високоякісної палітурної шкіри із золотим тисненням. Обріз тристоронній шліфований і позолочений. Форзац прикрашений шовковим муаром. Книга оздоблена коробом з коркового дерева.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Одна з ілюстрацій "Енеїди"

"На окрему увагу заслуговують ілюстрації, майстерно виконані художницею Оксаною Тернавською. Їй вдалося створити барвистий неповторний світ, населений людьми, міфічними героями, павами, русалками. Цей світ дихає, рухається, і вже неможливо відокремити фантастичне від реального. І тому книга виглядає як яскравий фільм, персонажі якого прийшли до нас з глибин віків", — сказала Ірина Дементьєва.

У 2010 році книга коштувала 15 500 гривень.

Артвидання "Ковчег "Україна"

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Артвидання "Ковчег "Україна"

Як розповіла Ірина Дементьєва, у 2021 році до фонду бібліотеки надійшло унікальне артвидання "Ковчег "Україна". Книга створена за підтримки Українського культурного фонду. Авторкою ідеї та текстів стала письменниця Ярина Винницька, якій вдалося на сторінках видання зібрати те, що заслуговує на статус "бренд України".

Зі слів Ірини Дементьєвої, у книзі знайшли відображення шедеври національного мистецтва, вікові традиції, символи та архетипи, історичні постаті й видатні культурні діячі.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Ілюстрація з артвидання "Ковчег "Україна"

"Видання "Ковчег "Україна" дивує своїм незвичайним оформленням — тиснення золотом, висічка-мережка, фактурні лаки, друк на прозорій і напівпрозорій основі. Тканинна палітурка прикрашена суперобкладинкою з рисового паперу із золотим тисненням. Текст доповнюють чудові ілюстрації, що поєднують давнину із сучасністю", — розказала Ірина Дементьєва.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Тиснення золотом та висічка — так оформлені розділи книги

Вартість книги — 1 000 гривень.

"Кобзар" Тараса Шевченка

За словами бібліотекарки, колекційна книга "Кобзар" 2007 року видання є максимально повним зібранням творчої спадщини Тараса Шевченка. Понад двадцять відсотків цього видання — рядки, які читач не знайде у жодному "Кобзарі".

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Колекційний "Кобзар" 2007 року видання

Книга написана за правилами українського правопису 1928 р. Ця редакція вважається близькою до мови, якою говорив поет. На сторінках книги розміщені копії прижиттєвих документів Шевченка, автографів віршів, листів, портретів, автопортретів, картин. Усі ці матеріали, а також дизайн палітурки, стилізований під оформлення видань "Кобзаря" ХІХ сторіччя. Видання містить 468 ілюстрацій. У 2007 році такий том коштував 6 565 гривень.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Серед ілюстрацій "Кобзаря" - репродукції картин Шевченка

"Спеціально для цього "Кобзаря" був створений шрифт "НАРис", що поєднує риси старослов’янських і релігійних шрифтів XVIII ст. Розкішність палітурки з художнім рельєфним тисненням підкреслюється шкіряним плетінням за відновленими технологіями старовинних фоліантів", — сказала Ірина Дементьєва.

Серія книжок невеликого формату

Серія книжок 2008 та 2016 років видання, розповіла Ірина Дементьєва, виконані у невеликих томах з вишуканими палітурками із натуральної шкіри. В такому оформленні вийшли у світ "Кобзар" Тараса Шевченка, "Украинские повести" Миколи Гоголя, а також комплект "Витоки Свободи", до якого входять три книги: "Ілюстрована історія України" Михайла Грушевського, "Історія України-Руси" Миколи Аркаса, "Про українську мову і книгу" Івана Огієнка.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Серія книжок невеликого формату

"На обкладинках — рельєфне тиснення барельєфів авторів книг, на корінцях і верхніх кришках книжкових блоків – тиснення золотою фольгою. Обрізи шліфовані золочені. Ці книги надруковані на високоякісному шведському папері, розробленому спеціально для книжкових видань преміумкласу. Цей папір досить міцний, що забезпечує довговічність виданням, має приємну на дотик поверхню теплого кремового відтінку", — сказала Ірина Дементьєва.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв На книжках серії рельєфне тиснення барельєфів авторів

Як розповіла Ірина Дементьєва, лише "Кобзар" Шевченка надрукований накладом у 2 000 примірників, наклад інших книжок серії до 100 примірників. Вартість томів складала від 4 900 до 7 728 гривень.

"Українське Козацтво і Велике князівство Литовське"

Видання присвячене періоду формування українського козацтва і його виходу на політичні горизонти Європи, розповіла Ірина Дементьєва

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Обкладинка книги прикрашена сталевою печаткою із зображенням козака з мушкетом

У книзі близько 400 ілюстрацій: портрети історичних персонажів тих часів, унікальні документи, фото археологічних та архітектурних пам'яток. Вийшло у 2015 році та коштувало 2 208 гривень.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв У ілюстраціях книги наведені копії документів часів Запорозької Січи

"Обкладинка книги виконана у вигляді козацької корогви, прикрашеної сталевою печаткою із зображенням козака з мушкетом — своєрідним гербом Запорізького козацтва XVI століття. Спеціальна техніка покриття обкладинки дозволяє відчути ефект дотику до оксамитової поверхні корогви. Декор обкладинки вдало доповнений срібним тисненням", — сказала Ірина Дементьєва.

"Книга Чесного непорочного Євангелія, Світильника, що сяє й освітлює"

За словами Дементьєвої, це видання стало прикрасою колекції у 2021 році.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Мазепинське Євангеліє

Ще одна назва цієї книги "Мазепинське арабське Євангеліє", яке є титульним Чотириєвангеліє, видане арабською мовою у 1708 р. в сирійському місті Алепо коштом гетьмана України Івана Мазепи.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Ексклюзивні видання миколаївської бібліотеки

Посольство України в Лівані у співпраці з Фондом пам’яті Блаженнійшого Митрополита Володимира на чолі з митрополитом Переяславським і Вишневським Олександром Драбинком та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського створили максимально точне факсимільне видання Євангелія. Робота над книгою тривала понад півтора року.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв На обкладинці золоте тиснення ліку Божої Матері

"Із 200 примірників 150 мають обкладинку зі штучної шкіри, 50 — із натуральної. Колір покровного матеріалу підбирали максимально подібний до первинного кольору оригіналу. Тиснення золотом ідентичне до оригіналу. На верхній палітурці – Богородиця з преподобними Антонієм та Феодосієм Києво-Печерськими, що стоять обабіч, зі зворотного боку – образ Ісуса Христа", — розповіла Ірина Дементьєва.

Видання вийшло накладом 200 примірників, вартість — 6 800 гривень. Видавничий проєкт був реалізований у рамках відзначення 30-річчя Незалежності України.

Що відомо

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека заснована у 1861 році.

Першого читача бібліотека прийняла 28 січня (10 лютого) 1862 року.

Бібліотека посідає друге місце в Україні серед обласних бібліотек за кількістю документів, виданих до 1917 року.

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