COVID-19 на Запоріжжі: майже 1000 нових випадків за добу та 10 летальних

За минулу добу, 1 лютого, в Запорізькій області виявили 834 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 52.

Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної ради.

У регіоні станом на 2 лютого продовжують лікуватись 6 217 пацієнтів. За минулу добу обстежили 2 994 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 190 399 мешканців, з них одужали 178 647, загальна кількість померлих – 5 532.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

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