Рада Європейського Союзу 25 січня прийняла рішення про зміну правил пересування для туристів. Відтепер рішення про перетин кордону прийматимуть на підставі COVID-сертифікату та стану здоров’я людини, а не епідеміологічної ситуації у країні походження.
Про це повідомляє сайт Ради ЄС.
У повідомленні сказано, що нові рекомендації спрямовані на полегшення безпечних подорожей в Європі та пов’язані з поширенням європейського COVID-сертифіката та підвищенням рівня вакцинації. Винятком з нових правил слугуватимуть регіони з надзвичайно складною епідеміологічною ситуацією.
Нові правила почнуть діяти з 1 лютого 2022 року.
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