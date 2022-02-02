В Україні проживає близько 6600 громадян США, ще 16 тисяч перебувають із коротким візитом або туристичною метою.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, передає PBS.

Він зазначив, на тлі поглиблення кризи у відносинах між РФ та Україною, Держдеп закликав громадян США "серйозно обдумати" можливість переїзду.

"Багато з цих осіб, імовірно, мають подвійне громадянство США та України, багато з яких вважають Україну рідним домом", — відзначив він.

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