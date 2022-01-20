Антирейтинг прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, за даними соціологічної служби YouGov, сягнув 73% — це максимум за два з гаком роки при владі, протягом яких він вивів країну з ЄС і застав епідемію коронавірусу. Все тому, що на території резиденції прем’єра чи не щотижня під час локдауну відбувалися вечірки з порушенням коронавірусних обмежень. Сам Джонсон визнав це і вибачився, але відмовляється йти у відставку, чого вимагає опозиція і навіть деякі його однопартійці. Суспільне розповідає про останній скандал у британській політиці та його можливі наслідки.

"Це була робоча зустріч"

У січні 2020-го Борис Джонсон написав у Facebook: "Цей рік для Британії буде фантастичним".

За іронією долі, тоді весь світ дізнався про коронавірус. Велика Британія — одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн світу: там хворіли чи хворіють понад 15,6 мільйона людей, а понад 153 тисячі — померли. Лондон, який спершу не вважав вірус серйозною загрозою, пізніше запровадив доволі жорсткі коронавірусні обмеження.

Це дозволяє зрозуміти, чому повідомлення про вечірки на Даунінг-стрит, які відбувалися в розпал епідемії коронавірусу, викликали таке обурення британців.

У березні 2020 року Велика Британія заборонила виходити з дому без поважної причини і збиратися в групи більше двох людей надворі — й те лише за умови, якщо ви перебуваєте на відстані двох метрів.

А двома місяцями пізніше, 15 травня, на Даунінг-стрит відбулася вечірка за участі кількох десятків людей. На фото, поширеному виданням The Guardian, видно пляшки з-під вина й сирну нарізку; про дотримання соціальної дистанції годі було й говорити. Джонсон заявив, що це була робоча зустріч, але не пояснив, чому її учасники випивали.

У січні стали відомі подробиці іншої вечірки — 20 травня 2020 року. На ній, за словами очевидців, були присутні близько 30 людей включно з прем’єром та його дружиною. І знову Джонсон наполіг, що йшлося про робочу зустріч, на якій він був присутній близько 25 хвилин. Водночас він вибачився за порушення карантину.

Але це не перші повідомлення у ЗМІ про вечірки на Даунінг-стрит. Ще у грудні 2021 року стало відомо про різдвяну вечірку 2020-го — коли уряд офіційно радив уникати скупчень людей і святкувань. А потім — про два святкування 16 квітня 2021 року, в переддень похоронів чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіппа (за що Даунінг-стрит вибачився перед Букінгемським палацом).

І це не єдині відомі зібрання в офісі британського прем’єра, який прямо визнав, що на одному з них порушив встановлені його ж урядом коронавірусні обмеження. І вибачився перед депутатами за вечірку в березні 2020 року. Але частину з них вибачення вже не задовольняють.

Фото: Getty Images Протести біля Даунінг-стрит з вимогою відставки прем'єра Бориса Джонсона, Лондон, 15 січня 2022 року. Учасники тримають банер зі словами: "Джонсон повинен піти. Він розважався, поки помирали люди"

"Ви тут уже засиділися"

"Попри все хороше, вчинене вами, ви тут уже засиділися. В ім’я Бога, ідіть", — так звернувся до Джонсона його однопартієць Девід Дейвіс, у минулому — міністр з питань "Брекзиту". Ці слова приписують Оліверу Кромвелю, лідеру революції 1648 року в Англії проти короля — так він нібито сказав, що парламент, який тоді засідав, уже не може виконувати свої обов'язки.

Дейвіс — не єдиний, хто підтримує відставку прем’єра Великої Британії. За таку можливість не міг не вхопитися лідер найбільшої опозиційної політсили — Лейбористської партії — Кір Стармер.

"Святкування завершене, прем’єр-міністре. Після місяців брехні та обманів це жалюгідний спектакль чоловіка, який втратив підтримку. Його виправдання, що він не розумів, що був на вечірці, настільки смішне, що насправді воно є образою британського суспільства", — заявив той.

І це не все. Щонайменше один депутат-консерватор — Крістіан Вейкфорд — на знак протесту проти дій Джонсона перейшов до лейбористів. За підрахунками Sky News, разом із ним уже семеро однопартійців британського прем’єра підтримують відставку свого лідера. І ще близько 20 можуть до них приєднатися. Ба більше: один із високопоставлених депутатів Консервативної партії Вільям Реґ стверджує, що уряд залякує тих, хто виступає за відставку Джонсона — наприклад, позбавленням мандата (Даунінг-стрит ці заяви спростував).

Критики Джонсона пригадали йому ситуацію з колишнім радником Домініком Каммінґсом, який стояв за кампанією за вихід Великої Британії з ЄС. Той теж порушив коронавірусні обмеження в розпал локдауну, але Джонсон уперто відмовлявся його звільняти (зрештою, після конфлікту з прем’єром Каммінґс у листопаді 2020-го пішов сам).

Інший приклад — керівник урядової групи з протидії COVID-19 лікар Ніл Ферґюсон, який зустрічався із жінкою в порушення коронавірусних обмежень. Він добровільно пішов у відставку.

Фото: Getty Images Борис Джонсон відповідає на запитання депутатів Палати громад Великої Британії, 19 січня 2022 року

Операція "Врятувати великого пса"

Оскільки сам Джонсон відмовляється йти у відставку, єдиний спосіб позбавити його посади — зміна керівництва партії депутатами. Для цього потрібні заяви 15% фракції Консервативної партії в Палаті громад.

За іронією долі, сам Джонсон спростив "заколотникам" шлях до власної відставки, 11 січня вигнавши з фракції Анну-Марі Моріц за підтримку ініціативи Лейбористської партії про скасування обмежень на соціальні видатки й адресну допомогу. Тепер для відставки прем’єра потрібні заяви 54 (а не 55) депутатів.

Після цього всі консерватори в Палаті громад голосують за вотум довіри Джонсону. Для зміни керівництва потрібна понад половина голосів (у цьому випадку — 181). Якщо вони назбираються, починаються вибори нового лідера партії.

Серед імовірних наступників Джонсона ЗМІ називають переважно членів його уряду: міністра фінансів Ріші Сунака, главу Форин-офісу Ліз Трасс, очільницю міністерства внутрішніх справ Пріті Пател, а також Джеремі Ганта, який у 2019 році посів друге (після Джонсона) місце у змаганні за посаду лідера Консервативної партії.

А втім, поки що консерватори-"заколотники" вирішили дочекатися результатів урядового розслідування, яке здійснює призначена Джонсоном службовиця С’ю Ґрей. Іронічно, що її попередник на посаді Саймон Кейс пішов у відставку через… участь в одній із вечірок на Даунінг-стрит.

Розслідування Ґрей має на меті передусім встановити обставини святкувань на території резиденції прем’єра. У разі, якщо вони вказуватимуть на порушення закону, результати передадуть поліції. Яка, до слова, вже казала, що не розслідуватиме дії прем’єра.

Фото: Getty Images Борис Джонсон іде з Даунінг-стрит, Лондон, 19 січня 2022 року

Це не перше розслідування проти ймовірно незаконних дій Джонсона на посаді. Так, у квітні 2021 року його запідозрили у використанні 38 тисяч фунтів стерлінгів донорських коштів (які призначалися для партії) для ремонту своєї резиденції на Даунінг-стрит. Пізніше урядова комісія заявила, що не знайшла порушень у діях прем’єра, але осад лишився.

За даними The Independent, на тлі розслідувань Джонсон розробив план-операцію під назвою "Врятувати великого пса", щоб урятувати власне прем’єрство. Вона передбачає звільнення нібито відповідальних за організацію вечірок з метою відвернення критики від Джонсона. А ще його прихильники мають вивчити настрої в партії й потенційну підтримку інших кандидатів на посаду лідера консерваторів.

"Несерйозне ставлення, яким уславився нинішній прем’єр-міністр, може стати причиною його відставки", — пише прихильне до Консервативної партії The Times. Але, за даними видання, Джонсон готовий боротися за посаду. Тож історія з вечірками на Даунінг-стрит завершиться ще не скоро.

Фото: Getty Images Чоловік прибирає біля Даунінг-стрит, Лондон, 20 січня 2022 року

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