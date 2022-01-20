Антирейтинг прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, за даними соціологічної служби YouGov, сягнув 73% — це максимум за два з гаком роки при владі, протягом яких він вивів країну з ЄС і застав епідемію коронавірусу. Все тому, що на території резиденції прем’єра чи не щотижня під час локдауну відбувалися вечірки з порушенням коронавірусних обмежень. Сам Джонсон визнав це і вибачився, але відмовляється йти у відставку, чого вимагає опозиція і навіть деякі його однопартійці. Суспільне розповідає про останній скандал у британській політиці та його можливі наслідки.
"Це була робоча зустріч"
У січні 2020-го Борис Джонсон написав у Facebook: "Цей рік для Британії буде фантастичним".
За іронією долі, тоді весь світ дізнався про коронавірус. Велика Британія — одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн світу: там хворіли чи хворіють понад 15,6 мільйона людей, а понад 153 тисячі — померли. Лондон, який спершу не вважав вірус серйозною загрозою, пізніше запровадив доволі жорсткі коронавірусні обмеження.
Це дозволяє зрозуміти, чому повідомлення про вечірки на Даунінг-стрит, які відбувалися в розпал епідемії коронавірусу, викликали таке обурення британців.
У березні 2020 року Велика Британія заборонила виходити з дому без поважної причини і збиратися в групи більше двох людей надворі — й те лише за умови, якщо ви перебуваєте на відстані двох метрів.
А двома місяцями пізніше, 15 травня, на Даунінг-стрит відбулася вечірка за участі кількох десятків людей. На фото, поширеному виданням The Guardian, видно пляшки з-під вина й сирну нарізку; про дотримання соціальної дистанції годі було й говорити. Джонсон заявив, що це була робоча зустріч, але не пояснив, чому її учасники випивали.
У січні стали відомі подробиці іншої вечірки — 20 травня 2020 року. На ній, за словами очевидців, були присутні близько 30 людей включно з прем’єром та його дружиною. І знову Джонсон наполіг, що йшлося про робочу зустріч, на якій він був присутній близько 25 хвилин. Водночас він вибачився за порушення карантину.
Але це не перші повідомлення у ЗМІ про вечірки на Даунінг-стрит. Ще у грудні 2021 року стало відомо про різдвяну вечірку 2020-го — коли уряд офіційно радив уникати скупчень людей і святкувань. А потім — про два святкування 16 квітня 2021 року, в переддень похоронів чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіппа (за що Даунінг-стрит вибачився перед Букінгемським палацом).
І це не єдині відомі зібрання в офісі британського прем’єра, який прямо визнав, що на одному з них порушив встановлені його ж урядом коронавірусні обмеження. І вибачився перед депутатами за вечірку в березні 2020 року. Але частину з них вибачення вже не задовольняють.
"Ви тут уже засиділися"
"Попри все хороше, вчинене вами, ви тут уже засиділися. В ім’я Бога, ідіть", — так звернувся до Джонсона його однопартієць Девід Дейвіс, у минулому — міністр з питань "Брекзиту". Ці слова приписують Оліверу Кромвелю, лідеру революції 1648 року в Англії проти короля — так він нібито сказав, що парламент, який тоді засідав, уже не може виконувати свої обов'язки.
Дейвіс — не єдиний, хто підтримує відставку прем’єра Великої Британії. За таку можливість не міг не вхопитися лідер найбільшої опозиційної політсили — Лейбористської партії — Кір Стармер.
"Святкування завершене, прем’єр-міністре. Після місяців брехні та обманів це жалюгідний спектакль чоловіка, який втратив підтримку. Його виправдання, що він не розумів, що був на вечірці, настільки смішне, що насправді воно є образою британського суспільства", — заявив той.
І це не все. Щонайменше один депутат-консерватор — Крістіан Вейкфорд — на знак протесту проти дій Джонсона перейшов до лейбористів. За підрахунками Sky News, разом із ним уже семеро однопартійців британського прем’єра підтримують відставку свого лідера. І ще близько 20 можуть до них приєднатися. Ба більше: один із високопоставлених депутатів Консервативної партії Вільям Реґ стверджує, що уряд залякує тих, хто виступає за відставку Джонсона — наприклад, позбавленням мандата (Даунінг-стрит ці заяви спростував).
Критики Джонсона пригадали йому ситуацію з колишнім радником Домініком Каммінґсом, який стояв за кампанією за вихід Великої Британії з ЄС. Той теж порушив коронавірусні обмеження в розпал локдауну, але Джонсон уперто відмовлявся його звільняти (зрештою, після конфлікту з прем’єром Каммінґс у листопаді 2020-го пішов сам).
Інший приклад — керівник урядової групи з протидії COVID-19 лікар Ніл Ферґюсон, який зустрічався із жінкою в порушення коронавірусних обмежень. Він добровільно пішов у відставку.
Операція "Врятувати великого пса"
Оскільки сам Джонсон відмовляється йти у відставку, єдиний спосіб позбавити його посади — зміна керівництва партії депутатами. Для цього потрібні заяви 15% фракції Консервативної партії в Палаті громад.
За іронією долі, сам Джонсон спростив "заколотникам" шлях до власної відставки, 11 січня вигнавши з фракції Анну-Марі Моріц за підтримку ініціативи Лейбористської партії про скасування обмежень на соціальні видатки й адресну допомогу. Тепер для відставки прем’єра потрібні заяви 54 (а не 55) депутатів.
Після цього всі консерватори в Палаті громад голосують за вотум довіри Джонсону. Для зміни керівництва потрібна понад половина голосів (у цьому випадку — 181). Якщо вони назбираються, починаються вибори нового лідера партії.
Серед імовірних наступників Джонсона ЗМІ називають переважно членів його уряду: міністра фінансів Ріші Сунака, главу Форин-офісу Ліз Трасс, очільницю міністерства внутрішніх справ Пріті Пател, а також Джеремі Ганта, який у 2019 році посів друге (після Джонсона) місце у змаганні за посаду лідера Консервативної партії.
А втім, поки що консерватори-"заколотники" вирішили дочекатися результатів урядового розслідування, яке здійснює призначена Джонсоном службовиця С’ю Ґрей. Іронічно, що її попередник на посаді Саймон Кейс пішов у відставку через… участь в одній із вечірок на Даунінг-стрит.
Розслідування Ґрей має на меті передусім встановити обставини святкувань на території резиденції прем’єра. У разі, якщо вони вказуватимуть на порушення закону, результати передадуть поліції. Яка, до слова, вже казала, що не розслідуватиме дії прем’єра.
Це не перше розслідування проти ймовірно незаконних дій Джонсона на посаді. Так, у квітні 2021 року його запідозрили у використанні 38 тисяч фунтів стерлінгів донорських коштів (які призначалися для партії) для ремонту своєї резиденції на Даунінг-стрит. Пізніше урядова комісія заявила, що не знайшла порушень у діях прем’єра, але осад лишився.
За даними The Independent, на тлі розслідувань Джонсон розробив план-операцію під назвою "Врятувати великого пса", щоб урятувати власне прем’єрство. Вона передбачає звільнення нібито відповідальних за організацію вечірок з метою відвернення критики від Джонсона. А ще його прихильники мають вивчити настрої в партії й потенційну підтримку інших кандидатів на посаду лідера консерваторів.
"Несерйозне ставлення, яким уславився нинішній прем’єр-міністр, може стати причиною його відставки", — пише прихильне до Консервативної партії The Times. Але, за даними видання, Джонсон готовий боротися за посаду. Тож історія з вечірками на Даунінг-стрит завершиться ще не скоро.
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