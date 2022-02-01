Розпочалась реєстрація на ЗНО. Як це робили кропивницькі 11-класники

Шестеро випускників ліцею ”Науковий” у Кропивницькому зареєструвалися на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання в перший день реєстрації. Суспільне дізнавалось, що нового у зовнішньому оцінюванні цього року.

Реєстрація на цьогорічне тестування розпочалась 1 лютого і триватиме до 9 березня. Реєструватися потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники минулих років роблять це самостійно. Випускники шкіл, училищ та коледжів реєструються за місцем навчання.

Учасник тестування може обрати для складання не більше п’яти предметів – розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов: ”Чотири предмети для підсумкової атестації: українська мова або мова і література, математика рівня стандарту – це обов’язкові, їх обирають всі. А далі – або історія України або іноземна мова, і третій предмет – на вибір”.

Зі слів Анатолія Анісімова, якщо для вступу потрібні інші предмети, їх можна скласти за гроші: ”Можна скласти і шостий, і сьомий, і восьмий предмет. Це потрібно вказати під час реєстрації, але складатимуть за власний рахунок. Цього року , якщо ви обираєте додатково одну із іноземних мов – англійську, німецьку, іспанську, французьку – потрібно буде сплатити 789 гривень. Сума така, бо там є відкрита частина тестових завдань, яка потребує перевірки екзаменаторів”.

Вартість додаткового тестування з інших предметів – 354 гривні, сказав директор регіонального центру оцінювання якості освіти: ”Якщо ви знаєте заздалегідь, що під час основної сесії – з 23 травня до 17 червня – будете у відрядженні, на змаганнях міжнародного чи всеукраїнського рівня, або ви – моряк і будете в рейсі, то маєте право зареєструватися в додаткову сесію”.

Ліцей ”Науковий”

Реєструвалися учні у відповідному розділі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти – вносять паспорті дані, адресу, назву навчального закладу, обирають предмети.

Відповідальний за реєстрацію Віктор Гарбузенко розповів, що, через карантинні обмеження, на реєстрацію запрошують по десять учнів. Усього в ліцеї – 77 випускників: ”Реєструємо згідно погодинного графіку, по десятеро людей, в кабінеті інформатики”.

Після реєстрації кожному друкують реєстраційну картку та інформаційний лист. Їх учні мають заповнити.

Суспільне Кропивницький Реєстраційна картка

Зі слів 11-класника Євгенія Осіна, реєструватися було нескладно: ”Все зрозуміло, пояснено, написано”.

Що відомо

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 23 травня тестуванням із фізики і закінчиться 17 червня тестуванням із біології.

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