У громаді на Буковині облаштовують музей бджільництва

У селі Михайлівка Чернівецької області облаштовують музей бджільництва. Серед експонатів будуть речі, які потрібні для майстрування вуликів, викачування меду, роботи пасіки та старовинні речі побуту.

Про це Суспільному розповіла власниця туристичної садиби, де облаштовують музей Віра Баловсяк.

Разом з чоловіком вони почали збирати старовинні речі з 2018 року. Тоді їх шукали для облаштування садиби. З предметів, що залишились, вирішили зробити музей.

Наприклад, серед експонатів буде декілька медогонок — це апарати за допомогою яких викачують мед із рамок вуликів. Найстарша з них зроблена у 1875 році.

На фото медогонки, які будуть експонатами музею. Джерело: Суспільне Буковина Предмети для музею почали збирати в 2018 році

"Частина речей була у нас вдома. Вони залишились нам від батьків, дідів. Решту — збирали в сусідніх селах: хтось дарував речі, дещо — купували", — каже власниця туристичної садиби.

Також серед предметів, які будуть у музеї, є стародавня рійниця. За словами Віри, колись пасічники її використовували, щоб забрати бджолину сім’ю з лісу чи поля, якщо та не повертається до вулика.

На фото стародавня рійниця. Джерело: Суспільне Буковина Рійниця стане експонатом музею

Для музею добудовують приміщення. Його планують завершити навесні.

На фото будівля, де облаштують музей. Джерело: Суспільне Буковина Музей розташований на території туристичної садиби

Що відомо

Туристична садиба, де облаштовують музей, розташована в селі Михайлівка Глибоцької громади. Сім'я Баловсяків отримала 100 тисяч гривень на її облаштування за грантовим проєктом, решту — робили за власні гроші. На території садиби продають мед та створили будиночки для сну на вуликах.

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