Будівництво індустріального парку “Земля і вода” поблизу Валок на Харківщині планують розпочати у квітні-травні 2022 року.

На створення індустріального парку потрібно близько п'яти років, розказав в ефірі "Українського радіо Харків" начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Валківської міської ради Олександр Грінченко.

У рамках створення "Землі й води" у Валках планують побудувати завод очисних споруд, заводи біогазу, метанолу, біодизелю, оцтової кислоти та запустити сортувальну лінію сміття.

"Ми обирали об'єкти таким чином, щоб продукція одного об'єкту одразу ставали сировиною для іншого. Хочемо все об'єднати, щоб це був виробничий цикл", — говорить Грінченко.

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"Громада ставиться до проєкту зважено. Очисні споруди не працюють понад 10 років, і нечистоти від місцевих стоків і промисловості накопичуються на мулових ставках, це призвело до накопичення великої кількості мулу. Вивезти чи поховати це неможливо, його можна тільки переробити. Така ж складна ситуація склалася з полігоном твердих побутових відходів: з 1974 в одному яру накопичується сміття від населення. Завод по біогазу дасть можливість переробити складові мулових полів, переробити біологічні відходи з полігону. А завдяки сортувальній лінії ми зможемо почати утилізацію старого полігону", — каже Олександр Грінченко.

Індустріальний парк планують розмістити у долині на сході Валок, каже Грінченко. За його словами, цей проєкт дасть додатковий дохід в бюджет розвитку територіальної громади у розмірі близько 250 мільйонів гривень. Гроші на будівництво індустріального парку будуть виділені з місцевого бюджету, а також у Валках хочуть залучити кошти інвесторів.

"Ми прогнозуємо 300 робочих місць. Сьогодні ми завершуємо розробку плану території, будемо виносити його на найближчу сесію міськради. Після цього — реєстрація в Міністерстві регіональної політики. Ми розраховуємо, що роботи почнуться у квітні-травні", — розказав Грінченко.

Авторки: Олександра Нетецька, Марія Солодовнік.

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