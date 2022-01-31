З 31 січня 17 шкіл міста Олександрія Кіровоградської області перевели на дистанційне навчання через збільшення хворих на застуду та коронавірус учнів. Про це розповів Суспільному начальник управління освіти міськради Олександрії Олександр Авраменко.
В олександрійських школах навчаються 8900 дітей. Захворіли понад 2500 учнів, сказав Олександр Авраменко. "Хворих серед вчителів – 10 відсотків. Це 69-70 людей, але цифра збільшується кожного дня". Навчатимуться дистанційно до 2 лютого.
На дистанційному і змішаному навчанні в області 86 шкіл, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. "Якщо в школі хворіють більше 30 відсотка учнів, то заклад має закритися на карантин або піти на дистанційне навчання", – сказала вона.
За словами очільниці, нині 71 відсоток шкіл працюють у режимі оффлайн. Це 241 школа з 301, які є в області. "Дистанційно – 46 шкіл, це 15,3 відсотка. На канікулах одна Улянівська школа Попельнастівської територіальної громади".
17 коледжів та училищ навчаються очно, три – змішано. Шість університетів області в режимі оффлайн, два – онлайн. Це інформація Ельзи Лещенко.
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