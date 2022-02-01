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На Кіровоградщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 155 жінок та 103 чоловіків
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На Кіровоградщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 155 жінок та 103 чоловіків

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 155 жінок та 103 чоловіків УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 258 випадків COVID-19, одужали 118 людей, від ускладнень померли двоє жителів. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 5 у Голованівському районі;
  • 160 у Кропивницькому районі;
  • 38 в Новоукраїнському районі;
  • 55 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 14 жителів Голованівського району;
  • 81 житель Кропивницький району;
  • 18 жителів Новоукраїнського району;
  • 5 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

  • 59-річний та 75-річний чоловіки з Кропивницької громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 36192 випадків COVID-19, одужали 31658 людей, від ускладнень помер 1651 житель регіону.

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