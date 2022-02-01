У Кіровоградській області за добу підтвердили 258 випадків COVID-19, одужали 118 людей, від ускладнень померли двоє жителів. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

5 у Голованівському районі;

160 у Кропивницькому районі;

38 в Новоукраїнському районі;

55 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

14 жителів Голованівського району;

81 житель Кропивницький району;

18 жителів Новоукраїнського району;

5 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

59-річний та 75-річний чоловіки з Кропивницької громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 36192 випадків COVID-19, одужали 31658 людей, від ускладнень помер 1651 житель регіону.

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