У Кіровоградській області за добу підтвердили 258 випадків COVID-19, одужали 118 людей, від ускладнень померли двоє жителів. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 5 у Голованівському районі;
- 160 у Кропивницькому районі;
- 38 в Новоукраїнському районі;
- 55 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 14 жителів Голованівського району;
- 81 житель Кропивницький району;
- 18 жителів Новоукраїнського району;
- 5 жителів Олександрійського району;
Хто помер:
- 59-річний та 75-річний чоловіки з Кропивницької громади;
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 36192 випадків COVID-19, одужали 31658 людей, від ускладнень помер 1651 житель регіону.
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