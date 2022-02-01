У Миколаєві підняли прапор олімпійського комітету

У Миколаєві першого лютого біля будівлі міської ради відбулось урочисте підняття Державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України. Захід відбувся до старту Зимових олімпійських ігор-2022.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Олександр Гресь.

Участь у заході беруть переможці та призери Олімпійських ігор, а також юні спортсмени, представники місцевої влади та містяни.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Підняття прапору олімпійського комітету

О 15:20 з Соборної площі до будівлі Миколаївської міської ради прапор Національного олімпійського комітету України винесли спортсмени дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Участь у заході беруть переможці та призери Олімпійських ігор.

Підіймали прапор олімпійський чемпіон 1980 року з кінного спорту Віктор Погановський, учасниця олімпійських ігор 2012 та 2016 років з академічного веслування Олена Буряк, учасниця Олімпіади 2012 року зі стрибків у висоту Олена Холоша та бронзова призерка Олімпіади 2004 року зі стрибків у висоту Віта Стьопіна.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Церемонія підняття прапорів

Віктор Погановський розповів про значущість Олімпійських ігор у житті спортсмена.

"Можу сказати, що спортсмени, які займаються спортом, у них одна єдина мрія — взяти участь в Олімпійських іграх. Це хороше підґрунтя для того, щоб досягти добрих результатів, потрапити у збірну команду країну і захищати честь на міжнародних змаганнях. Ми будемо вболівати за Олександра Абраменка, який вже нам привіз до Миколаївщини золоту медаль", — говорить Віктор Поганський.

За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, у заході взяли участь майже 150 людей.

Зимові олімпійські ігри 2022 відбудуться з 4 по 20 лютого у Пекіні. Серед учасників миколаївський фристайліст Олександр Абраменко, який здобув золоту медаль на Олімпіаді-2018.

Що відомо

У 2022 році в Олімпійських іграх від України візьмуть участь 45 спортсменів з 12 видів спорту.

З 23 липня по 8 серпня в Японії тривали XXXII літні Олімпійські ігри. Офіційно на Олімпіаді Миколаївську область не представляв жоден зі спортсменів.

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