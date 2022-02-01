Міністерство освіти і науки України внесло кандидатури чотирьох осіб для участі у виборах на посаду ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки України, оприлюдненому на сайті ТНТУ.

На посаду ректора університету претендує кандидат технічних наук, доцент Степан Дячук. Він народився 23 червня 1962 року на Волині. У цьому навчальному закладі він працює 25 років. Зараз Степан Дячук перебуває на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

Суспільне Тернопіль Кандидат на посаду ректора ТНТУ Степан Дячук

Ще один кандидат на посаду ректора - доктор технічних наук, доцент Костянтин Зеленський. Народився 10 травня 1966 року в Тернополі. Працює директором Гусятинського коледжу.

Суспільне Тернопіль Кандидат на посаду ректора ТНТУ Костянтянтин Зеленський

Також серед претендентів на цю посаду - кандидат технічних наук, доцент Микола Митник. Він зараз є виконувачем обов’язків ректора та заступником голови вченої ради університету.

Кандидат на посаду ректора ТНТУ Микола Митник

Свою кандидатуру подав і доктор біологічних наук, професор Олег Покотило. Народився 1 вересня 1970 року в селі Староміщина на Тернопільщині. Завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії.

Суспільне Тернопіль Кандидат на посаду ректора ТНТУ Олег Покотило

Із програмами кандидатів можна ознайомитися на сайті Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Для проведення виборів створили організаційний комітет, до складу якого входить 11 осіб. Його очолює доктор економічних наук Роман Шерстюк. Протокол про підрахунок результатів таємного голосування комітет має подати в міністерство не пізніше 10 березня 2022 року.

Нагадаємо, попередній ректор університету Петро Ясній помер 13 листопада 2021 року на 70 році життя. Чоловік хворів на COVID-19.

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