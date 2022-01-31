У Буковинському медичному університеті розпочалися вибори на посаду ректора. Керівника вишу обирають усі викладачі, частина студентів та інших працівників закладу. Станом на 10:00 проголосували понад 160 виборців.
Про це в коментарі Суспільному сказав голова виборчої комісії університету Олександр Буряк.
За його словами, усього можуть проголосувати майже 900 людей, з них понад 100 — студенти.
Голосувати можна на одній дільниці, яка розташована за адресою вулиця Олександра Богомольця, 2. Вона працюватиме до 15:00.
Хто балотується
На посаду ректора претендують четверо кандидатів:
- Оксана Андрієць — виконувачка обов'язків ректора університету. Андрієць стала в.о. наприкінці жовтня 2021 року за наказом міністра охорони здоров'я. Є професоркою кафедри акушерства та гінекології. З 2014 по 2019 роки очолювала обласний департамент охорони здоров'я.
- Анатолій Гоженко — директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.
- Віталій Максим'юк — професор кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ.
- Віктор Польовий — завідувач кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року був деканом медичного факультету №1.
Водночас конкурсна комісія у міністерстві охорони здоров'я відхилила кандидатури трьох людей, які хотіли балотуватися на посаду ректора. Це керівник бюро судово-медичної експертизи та завідувач кафедри вишу Віктор Бачинський, проректор університету з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш та проректор з наукової роботи Олександр Іващук.
Бачинський вимагав у МОЗ, щоб його документи переглянули повторно. У коментарі Суспільному говорив, що йому відмовили через недостатню кількість стажу та відсутність сертифікату про володіння українською мовою. Натомість, за словами кандидата, у положенні про конкурс немає вимоги про сертифікат, а його стаж роботи втричі перевищує необхідний.
"Я працював асистентом, доцентом та професором. Мій педагогічний стаж — 38 років, а для посади необхідно десять. Я їм рекомендую отримати атестат, що вони знають математику", — говорив Бачинський.
Суспільне надсилало запит на коментар до МОЗ щодо того, з яких причин відхилили трьох кандидатів та як вираховували педагогічний досвід Бачинського. Відповідь ще не отримали.
Коли оголосять результати
За словами Олександра Буряка, результати виборів будуть відомі за три-чотири години після завершення голосування. Комісія підрахує голоси та складе протокол.
Що відомо
- Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх перенесли на невизначений термін.
- З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.
- До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків ректора був Віталій Максим'юк.
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