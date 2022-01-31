У Буковинському медичному університеті розпочалися вибори на посаду ректора. Керівника вишу обирають усі викладачі, частина студентів та інших працівників закладу. Станом на 10:00 проголосували понад 160 виборців.

Про це в коментарі Суспільному сказав голова виборчої комісії університету Олександр Буряк.

За його словами, усього можуть проголосувати майже 900 людей, з них понад 100 — студенти.

Голосувати можна на одній дільниці, яка розташована за адресою вулиця Олександра Богомольця, 2. Вона працюватиме до 15:00.

На фото вибори в медичному університеті Чернівців. Джерело: Суспільне Буковина Вибори проводять раз у п'ять років

Хто балотується

На посаду ректора претендують четверо кандидатів:

Оксана Андрієць — виконувачка обов'язків ректора університету. Андрієць стала в.о. наприкінці жовтня 2021 року за наказом міністра охорони здоров'я. Є професоркою кафедри акушерства та гінекології. З 2014 по 2019 роки очолювала обласний департамент охорони здоров'я.

Анатолій Гоженко — директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Віталій Максим'юк — професор кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ.

Віктор Польовий — завідувач кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року був деканом медичного факультету №1.

На фото вибори в медичному університеті Чернівців. Джерело: Суспільне Буковина О 10: 00 проголосували понад 160 виборців

Водночас конкурсна комісія у міністерстві охорони здоров'я відхилила кандидатури трьох людей, які хотіли балотуватися на посаду ректора. Це керівник бюро судово-медичної експертизи та завідувач кафедри вишу Віктор Бачинський, проректор університету з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш та проректор з наукової роботи Олександр Іващук.

Бачинський вимагав у МОЗ, щоб його документи переглянули повторно. У коментарі Суспільному говорив, що йому відмовили через недостатню кількість стажу та відсутність сертифікату про володіння українською мовою. Натомість, за словами кандидата, у положенні про конкурс немає вимоги про сертифікат, а його стаж роботи втричі перевищує необхідний.

"Я працював асистентом, доцентом та професором. Мій педагогічний стаж — 38 років, а для посади необхідно десять. Я їм рекомендую отримати атестат, що вони знають математику", — говорив Бачинський.

Суспільне надсилало запит на коментар до МОЗ щодо того, з яких причин відхилили трьох кандидатів та як вираховували педагогічний досвід Бачинського. Відповідь ще не отримали.

Коли оголосять результати

За словами Олександра Буряка, результати виборів будуть відомі за три-чотири години після завершення голосування. Комісія підрахує голоси та складе протокол.

Що відомо

Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх перенесли на невизначений термін.

З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків ректора був Віталій Максим'юк.

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