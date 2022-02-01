Співробітники СБУ заблокували роботу "банківських кол-центрів", за допомогою яких ватажки так званої "ДНР" ошукали жителів України на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Одним з учасників злочинної схеми був житель Донеччини.

"Співробітниками цих “кол-центрів” були в’язні тюрем з так званої “ДНР”, які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків", - йдеться у повідомленні.

Одним з учасників злочинної схеми був житель Донеччини. За даними слідства, саме він переводив викраденні кошти у готівку та організовував їх переміщення на тимчасово окуповану територію.

"Його “кур’єрами” були мешканці підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів", - повідомили у пресслужбі.

Частину грошей передавали так званим "правоохоронцям ДНР", які координували роботу в'язнів.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство) та частиною 2 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не тільки заохочували, а й здійснювали координацію діяльності псевдокол-центрів.

Під час обшуків в одного з учасників злочинної схеми вилучили банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі вирішують питання про повідомлення підозри іншим учасникам злочину.

Що відомо

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