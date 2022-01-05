Пробне ЗНО. Які предмети обирають випускники львівських шкіл

5 січня стартувала реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 22 січня. Запрошення і перепустку на пробне ЗНО потрібно роздрукувати з особистого кабінету. Їх, а також паспорт, потрібно взяти із собою до пункту тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна здавати із двох предметів. Участь у пробному ЗНО буде брати учениця ліцею № 28 Христина Казимир. Христина розповідає, що планує зареєструватися на українську мову, другого предмету дівчина ще не обрала.

"Це дуже хороша можливість випробувати свої сили. Так само можна подивитися скільки часу буде на різні завдання, подивимося результати і будемо готові до нашого ЗНО", — каже Христина Казимир.

Здаватиме пробне ЗНО і випускниця ліцею Катерина Лев. Дівчина хоче зареєструватися на українську та німецьку мови.

Суспільне Львів Катерина Лев

"Я обрала німецьку, тому що там йде лист і я хочу подивитися на критерії перевірки, оцінити свої можливості. ЗНО я складаю з біології, історії, з української мови і літератури, з математики, з німецької", — каже учениця ліцею №28 Катерина Лев.

Цього року пробне ЗНО з української мови та української мови і літератури буде – 19 березня. Зі всіх інших предметів – 26 березня. Зареєструватися на пробне ЗНО можна до 22 січня на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Здавати можна один або два предмети. Ціна тесту — 300 гривень за один предмет.

Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк каже, що пробне ЗНО — це відтворення процедури основного тестування.

"На перший предмет — українська мова та література — пункти тестування будуть відкриті у містах, які максимально наближені до проживання учасників. Таких міст є 25. На другий день у нас в 7 містах буде англійка мова", — каже Лариса Середяк.

Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться у лютому. Лариса Середяк нагадує, що здавати ЗНО будуть усі випускники. Відтак, одинадцятикласник, аби отримати документ про повну загальну середню освіту, мають зареєструвати на 4 предмети. Це українська мова, математика, історія України або іноземна мова і четвертий предмет на вибір.

Також Лариса Середяк радить промоніторити, які саме предмети потрібні для вступу на бажану спеціальність. Така інформація є на сайтах університетів.

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