Президент Володимир Зеленський 1 лютого взяв участь у відкритті сьомої сесії IX скликання Верховної ради. Виступ Зеленського в парламенті відбувся на тлі численних повідомлень про загрозу повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський подякував представникам бізнесу, які "не піддались паніці", запевнив, що економіка країни не постраждала, а гривня стабілізується.

"Наша економіка стабілізується. У фінансовій системі все під контролем. Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів", — заявив він.

Також він наголосив на міжнародній підтримці Україні на тлі повідомлень про загрозу РФ.

"80 представників держав та організацій. Вони єдині щодо підтримки держави. Ми активно працюємо, щоб узгодити зустрічі радників в Берліні, де буде домовленість про зустріч лідерів нормандської четвірки", – сказав Зеленський і додав, що "Нам готові підставити плече, а не підніжку", коментуючи фінансову підтримку з боку інших держав, а також постачання зброї.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною має бути підписана впродовж кількох днів, додав Зеленський: "Ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості. Готуємось надати потужний економічний сигнал - підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною вже впродовж цих двох днів. Наші групи працюють, упевнений, що ми про все домовимось", – зазначив він.

Зеленський також підписав указ про зміцнення обороноздатності та привабливості армії: "Розроблено указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено: збільшення грошового забезпечення військових до рівня не менше трьох мінімальних зарплат, перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військових, ветеранів, членів їхніх сімей, система кар'єрного росту для офіцерів. А також збільшення протягом 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб, створення додаткових 20 бригад ЗСУ".

"Цей указ не тому, що скоро війна, а для того, аби надалі був мир", – додав Зеленський.

27 січня народні депутати ухвалили постанову "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№6440). Документ ухвалили зі змінами, внесеними у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 серед народних депутатів та працівників апарату парламенту. Згідно зі змінами, після відкриття сьомої сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також упродовж 7-11 лютого, нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях. Безпосередньо до роботи в режимі пленарних засідань вони повернуться 15 лютого.

Планується, що сьома сесія парламенту триватиме до 22 липня 2022 року.