За результатами січня український бюджет отримав на 7 мільярдів гривень більше, ніж було заплановано, при цьому загалом ситуація в економіці України стабілізувалася.

Про це 1 лютого повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу, присвяченого відкриттю сьомої сесії IX скликання Верховної ради.

"Наша економіка стабілізується. У фінансовій системі все під контролем. Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів", — заявив він.

За словами президента, при цьому українська національна валюта стабілізувалася після стрімкого падіння.

"Гривня на сьогодні почувається вже краще. Вчора зміцнилась на 30 копійок (щодо долара — ред.). Поступово повертаємось до стабільного і запланованого курсу", — додав Зеленський.

Окрім того, протягом останнього тижня на фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка щодо українських облігацій, зауважив президент.

"Фінансовий світ оцінює майбутнє України з оптимізмом", — підсумував він.

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