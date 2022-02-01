Середньодобова реєстрація захворюваності на гострореспіраторні хвороби в Одеській області зросла в 4,7 раза, проте смертність знизилася у 22,7 раза. Про це Суспільному повідомив директор Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Віталій Гончаров.

За його словами, у порівнянні з попереднім тижнем, загальний приріст захворювання збільшився у 2,2 раза, переважно через хвороби у дітей. Найбільший приріст серед дітей шкільного віку, які почали хворіти частіше у 2,4 раза. Також в області вдвічі зріс рівень госпіталізації хворих:

"Протягом останніх трьох тижнів спостерігається чітка тенденція до зростання захворюваності на гострореспіраторну хворобу на території всього Одеського регіону. За даними Міністерства охорони здоров'я, очікується подвоєння захворюваності кожні два дні. Ці показники поки що відповідають показникам помаранчевої зони", — додав Гончаров.

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