В Одеській дитячій лікарні 110 неповнолітніх з коронавірусом

Станом на 31 січня в Одеській дитячій лікарні №3 перебувають 110 неповнолітніх, у яких підтвердили COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Директорка закладу Олена Артьомова розповіла кореспондентці Суспільного, що ситуація у лікарні стабільна. Кількість нових пацієнтів збільшується більш помірними темпами. За останню добу у місті захворіли 39 дітей, з них 21 хлопчик та 18 дівчаток.

Також на стаціонарах Одеси лікують від COVID-19 доросле населення:

міська клінічна інфекційна лікарня – 157 пацієнтів, у тому числі шість хворих на ШВЛ;

міська лікарня №5 – 80;

міська лікарня №1 – 45;

міська лікарня №10 – 44.

За даними мерії, наразі в медичних закладах Одеси вільне 581 ліжко для хворих на коронавірус.

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