Епідеміолог розповів, коли в Одесі буде пік захворюваності COVID-19

За словами лікаря-інфекціоніста Олександра Волкова, зростання захворюваності на COVID-19 в Одеській області можна очікувати за два тижні. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала брифінг в Одеській ОДА.

Лікар зазначив, що строк може збільшитися через те, що не всі люди одразу після виявлення перших симптомів хвороби звертаються до лікарів.

"В понеділок у нас було 600 випадків, середа – 1 300. Ріст у два рази. Якщо збережеться така тенденція, те, що прогнозують ВООЗ і нам рекомендують, кожні два дні збільшення, то ми можемо через два тижні досягнути піку", – розповів Олександр Волков.

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