Одеса на порозі "червоної" зони. Коли очікувати пік COVID-19

Одеса на порозі "червоної" зони через інтенсивне збільшення кількості хворих на коронавірус. Про таке Суспільному повідомив директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.

За словами чиновника, пік нової хвилі хвороби варто очікувати з 15 лютого. Він також додав, що більшість хворих на ковід у цю хвилю лікуються амбулаторно, у сімейних лікарів:

"Ми на порозі "червоної" зони, але на сьогодні чи "червона", чи "помаранчева", найголовніше, аби містяни не хворіли та не було важких випадків COVID-19. Бо якщо буде спостерігатися така тенденція, то Міністерство охорони здоров’я нашу область переведе".

У міськраді повідомили, що за останній тиждень на коронавірус захворіли 5 756 одеситів. Станом на 31 січня в міських лікарнях Одеси перебувають 506 пацієнтів з підозрою та підтвердженим діагнозом COVID-19. Вдома лікуються 10 926 містян.

Яка ситуація в лікарнях ?

Журналісти Суспільного відвідали Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 та дізналися, яка там наразі ситуація. Лікарка сімейної практики Олена Мірчева розповіла, що зараз в день приймає близько 50 пацієнтів. Раніше кількість хворих була меншою:

"Значно збільшилась кількість пацієнтів, що захворіли. Всі звертаються зі скаргами на ГРВІ. Майже кожному такому пацієнту ми робимо швидкий тест, або ПЛР. Велика кількість позитивних результатів, на жаль".

Директорка закладу Олена Колоденко розповіла, що навантаження на медиків останнім часом значно збільшилося:

"Останніми днями ми бачимо кількість людей, які звертаються з симптомами гострої респіраторної інфекції дуже збільшилась, і, наприклад, сьогодні у нас навіть була черга на здачу швидких тестів та ПЛР-дослідження. З початку другого тижня січня кожного дня потрошку кількість захворілих збільшувалась, але наприкінці минулого тижня і в вихідні дуже була велика кількість людей, які звертались до наших сімейних лікарів. Постійно є люди, які не тільки приходять, а й телефонують, навантаження на сімейного лікаря дуже велике".

Зі скаргами на симптоми гострореспіраторної інфекції до сімейного лікаря звертався Олег Тарасенко. Лікарка направила чоловіка на проходження швидкого тесту на коронавірус:

"Всі схильні до ризику захворіти, тому якщо потрібно йти до лікаря, то йдеш у будь-якому випадку. З приводу черги, я, мабуть, хвилин п'ять постояв. Як такі черги рідко бувають, плюс, коли люди приходять по запису, то з чергами ми не зіштовхуємося".

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