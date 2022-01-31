Міністр інфраструктури Олександр Кубраков і генеральний директор директорату Європейської комісії з питань мобільності і транспорту Генрік Хололей погодили дорожню карту імплементації угоди про Спільний авіаційний простір (САП) між Україною та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Для Міністерства принциповим є налагодження дієвого діалогу з авіавиробниками, експлуатантами, авіаперевізниками в цьому питанні, аби всі учасники ринку якнайшвидше відчули переваги САП з ЄС", — цитує пресслужба міністра.

За його словами, наразі Міністерство вже проводить роботу з підготовки до ратифікації угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Відповідний законопроєкт очікує на передачу до Верховної Ради.

Як відомо, Україна та Європейський Союз 12 жовтня підписали Угоду про спільний авіаційний простір.

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