У Маріуполі двоє чоловіків перешкоджали вихід працівникам станції "швидкої" допомоги з приміщення медиків. Конфлікт стався через відсторонення однієї з фельдшерок від роботи. Вона не вакцинувалася від COVID-19. Конфлікт тривав майже три години, після чого працівники поліції звільнили медичним працівникам вихід. Про це повідомляє журналістка Суспільного.
Конфлікт розпочався після того, як спеціальна комісія у складі працівників станції ознайомила жінку з наказом МОЗ про відсторонення від роботи тих, хто не має щеплень або довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19.
"Відразу людина, начебто адекватно відреагувала, вислухала наказ. Потім стала вимагати оригінал наказу з підписом директора. Ми їй запропонували, будь ласка, підпишіть, копію ви можете в будь-який час завірити у начальника станції. Потім почала трошки грубити, тягла час. Потім приїхала її група підтримки на чолі з братом та батьком, вони заблокували двері, заважали нам вийти з будівлі", — розповіла фельдшерка Тетяна Бритвіна.
Сама фельдшерка ситуацію не коментує, спираючись на зайнятість.
Як розповіла Суспільному юристконсультка Яна Мельник, вона входить до складу комісії.
"Документ, який засвідчує ознайомлення з наказом про відсторонення, фельдшерка не підписала. Через це вони склали акт про відмову від підписання", — додала Мельник.
Як розповіла Суспільному інспекторка з комунікації Маріупольського районного управління поліції Мирослава Попова, поліцейські поспілкувались з усіма сторонами конфлікту, в результаті, чого конфліктну ситуацію було вичерпано.
За словами речниці, із письмовими заявами ніхто не звертався.
Після інциденту жінка повернулась до виконання своїх обов’язків.
Що відомо
- 31 січня набирає чинності наказ МОЗ про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати за відсутність COVID-щеплень. Це стосується співробітників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій. Або людина має показати довідку про протипоказання до вакцинації від корона вірусу.