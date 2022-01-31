У Маріуполі двоє чоловіків перешкоджали вихід працівникам станції "швидкої" допомоги з приміщення медиків. Конфлікт стався через відсторонення однієї з фельдшерок від роботи. Вона не вакцинувалася від COVID-19. Конфлікт тривав майже три години, після чого працівники поліції звільнили медичним працівникам вихід. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Конфлікт розпочався після того, як спеціальна комісія у складі працівників станції ознайомила жінку з наказом МОЗ про відсторонення від роботи тих, хто не має щеплень або довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19.

"Відразу людина, начебто адекватно відреагувала, вислухала наказ. Потім стала вимагати оригінал наказу з підписом директора. Ми їй запропонували, будь ласка, підпишіть, копію ви можете в будь-який час завірити у начальника станції. Потім почала трошки грубити, тягла час. Потім приїхала її група підтримки на чолі з братом та батьком, вони заблокували двері, заважали нам вийти з будівлі", — розповіла фельдшерка Тетяна Бритвіна.

Сама фельдшерка ситуацію не коментує, спираючись на зайнятість.

Як розповіла Суспільному юристконсультка Яна Мельник, вона входить до складу комісії.

"Документ, який засвідчує ознайомлення з наказом про відсторонення, фельдшерка не підписала. Через це вони склали акт про відмову від підписання", — додала Мельник.

Як розповіла Суспільному інспекторка з комунікації Маріупольського районного управління поліції Мирослава Попова, поліцейські поспілкувались з усіма сторонами конфлікту, в результаті, чого конфліктну ситуацію було вичерпано.

За словами речниці, із письмовими заявами ніхто не звертався.

Після інциденту жінка повернулась до виконання своїх обов’язків.

Що відомо

31 січня набирає чинності наказ МОЗ про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати за відсутність COVID-щеплень. Це стосується співробітників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій. Або людина має показати довідку про протипоказання до вакцинації від корона вірусу.

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