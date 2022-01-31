Вихованець миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Парвіз Насібов здобув золото з греко-римської боротьби на міжнародному турнірі UWW Grand Rrix Zagreb Open 2022. Змагання відбулися у хорватському Загребі.

Про це повідомляє президент української федерації Олег Сазонов.

Фото: Парвіза Насібова/Інстаграм Парвіз Насібов з золотою медалю міжнародного турніру

У ваговій категорії до 72 кілограмів, у 1/8 фіналу Парвіз Насібов переміг по очках шведа Еріка Перссона – 3:1. У чвертьфіналі українець переміг турецького борця Ченгіза Арслана – 3:1. У півфіналі Парвіз Насібов був сильнішим за угорця Роберта Фрітша – 3:1. У поєдинку за золото український спортсмен переміг турецького борця Абдуллу Топрака – 3:1.

У змаганнях взяли участь майже 300 спортсменів з 24 країн світу. Змагання тривали з 28 по 30 січня.

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