Посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради привласнили майже 30% коштів, виділених у березні 2020 на закупівлю спецодягу. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.
За даними слідства, колишня начальниця чорноморського відділу охорони здоров’я уклала договір на придбання ламінованих комбінезонів та бахіл на загальну суму 1 335 000 гривень. У результаті експертизи виявилося, що вартість товару завищили в півтора раза. Збитки склали 350 тис. грн.
Колишній начальниці відділу охорони здоров’я повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191Розтрата майна у великих розмірах Кримінального кодексу України. Триває слідство для виявлення всіх причетних до справи, повідомили в пресслужбі.
Відповідно до даних Опендатабот, у вказаний період відділ охорони здоров'я очолювала Проскура Ірина Іванівна.
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