Розбився літак. На Миколаївщині вшанували пам’ять льотчиків

Покладанням квітів 31 січня вшанували пам’ять льотчиків, які загинули внаслідок авіакатастрофи 61 рік тому біля селища Полігон, що в Миколаївському районі. Екіпаж борту Ту-16 під час авіакатастрофи, зробив усе можливе, аби літак зіткнувся із землею поза межами населеного пункту. Пізніше на місці падіння встановили пам’ятну стелу.

Про це кореспондентам Суспільного розповів історик Валерій Чернявський.

31 січня 1961 року літак впав у тридцяти метрах від крайнього житлового будинку. Внаслідок катастрофи в землі утворилась яма глибиною майже дев’ять метрів.

"Я думаю, що завдяки цим льотчикам у селі проживають зараз люди. Можливо, сьогодні ми тут не стояли б і не дякували б їм за цей великий подвиг, за те, що вони зробили для нашого села", — розповів місцевий житель Мирослав Діка.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Літак впав неподалік залізничної колії

Очевидці кажуть, було видно, що екіпаж намагається зробити усе можливе, аби не впасти на території селища.

"Розповідають, як летів літак… І щоб не впасти на селище, він прямував за село… І там впав", — розповіла жителька села Полігон Валентина Ткаченко.

31 січня 1961 року багатоцільовий Ту-16 під керуванням командира борту підполковника Олега Горнова вилетів з Кульбакінського аеродрому в складі екіпажу з шести людей. На сьомій хвилині польоту зв’язок з бортом перервався.

"На борту літака почалась пожежа, запалав кисневий апарат. Полум’я дуже швидко перекинулось на кабіну пілота, на весь салон. Літак тут же почав втрачати висоту", — говорить історик Валерій Чернявський.

Командир Горнов наказав екіпажу катапультуватися. Люди відмовились.

"І тоді він наказав Євгену Гудиму, наймолодшому з членів екіпажу, покинути повітряне судно. Чоловік вистрибнув із парашутом з тією метою, щоб розповісти усім, що сталося на борту", — розповів історик Валерій Чернявський.

П’ять людей загинули одразу. Євген Гудим, який стрибнув з парашутом, враховуючи неправильну траєкторію та незначну висоту стрибку, травмувався. Через півтора року він помер.

Вшановувати пам’ять екіпажу для жителів села традиція.

"Я вам хочу сказати, що для нас, для нашого села, це надбання — такий пам’ятник. Тому що зараз нашим дітям складно зрозуміти, що саме таке є мужність, що таке любов до людей, що таке любов до життя", — вчителька Полігонівської школи Олена Сенченко.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Літак впав у тридцяти метрах від крайнього житлового будинку

Члени екіпажу Горнова поховані в братській могилі на миколаївському Некрополі.

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