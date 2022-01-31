Невакцинованих медиків, комунальників і чиновників почали відстороняти від роботи. З 31 січня набув чинності відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, повідомив перший заступник голови обласної адміністрації Сергій Подолін.
Документ розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19. Ідеться про установи та заклади державної та комунальної форм власності.
Чиновників, працівників медзакладів та комунальних підприємств, які не зробили собі, принаймні, одне щеплення з понеділка, 31 січня, відсторонюють без збереження зарплати. Зі слів Сергія Подоліна, серед чиновників в області таких 45 людей, серед медиків – значно більше.
"В медзакладах області буде відсторонено у зв'язку з тим, що не пройшли щеплення працівники, майже 684 людини. Зауважу, що в цьому списку, крім лікарів, є медперсонал, який працює в медичних закладах. Стосовно комунальників, відсторонено 15 працівників "Рівнеоблводоканалу", один працівник ДП "Рівнеторф" і 15 працівників Рівненської атомної електростанції", – повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА.
Вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.
Що відомо
- Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
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