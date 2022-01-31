Невакцинованих медиків, комунальників і чиновників почали відстороняти від роботи. З 31 січня набув чинності відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, повідомив перший заступник голови обласної адміністрації Сергій Подолін.

Документ розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19. Ідеться про установи та заклади державної та комунальної форм власності.

Чиновників, працівників медзакладів та комунальних підприємств, які не зробили собі, принаймні, одне щеплення з понеділка, 31 січня, відсторонюють без збереження зарплати. Зі слів Сергія Подоліна, серед чиновників в області таких 45 людей, серед медиків – значно більше.

"В медзакладах області буде відсторонено у зв'язку з тим, що не пройшли щеплення працівники, майже 684 людини. Зауважу, що в цьому списку, крім лікарів, є медперсонал, який працює в медичних закладах. Стосовно комунальників, відсторонено 15 працівників "Рівнеоблводоканалу", один працівник ДП "Рівнеторф" і 15 працівників Рівненської атомної електростанції", – повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА.

Вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Що відомо

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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