Директора приватного підприємства, яке 2018 року виграло тендер на переобладнання системи водопостачання та водоочищення міста Кропивницький, підозрюють у розкраданні трьох мільйонів гривень, виділених на проведення робіт. Про це Суспільному розповіла речниця управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Юлія Ткач. Загальна сума тендеру – 63 мільйони гривень. Це гроші з держбюджету.

Слідчі з’ясували, що тендер на 63 мільйона гривень підрядник виграв 2018 року. На ці гроші мав реконструювати каналізаційні очисні споруди та побудувати цех механічного зневоднення осаду стічних вод. За словами Юлії Ткач, замість сертифікованого обладнання, підрядник використав системи невідомого походження, встановили його, але не ввели в експлуатацію. Вирішують питання щодо його заміни: ”Встановивши неякісне обладнання, підрядник поставив під загрозу безперебійне постачання питної води жителям Кропивницького та екологічну безпеку регіону. У разі несправності, обладнання могло б спричинити забруднення водних об’єктів, які забезпечують населення обласного центру питною водою”.

Пресслужба СБУ в Кіровоградській області

Директору приватного підприємства повідомили про підозру за статтею ”Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою”. Санкція статті – позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Назву підприємства-підрядника та прізвище його директора Юлія Ткач не назвала.

Виконувач обов’язків генерального директора ”Дніпро-Кіровоград” Олександр Пісний підтвердив факт розслідування розкрадання державних грошей підрядником. Цех механічного зневоднення, з його слів, не працює, знаходиться в стадії запуску. З підозрою у розкраданні грошей це не пов'язано. Слідчих, сказав, цікавить ціна обладнання, зокрема, шафи управління цехом: ”Її купили процедурно, через тендер, оголошений попереднім керівником підприємства. Але питання – до завищення вартості тієї шафи".

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо

За інформацією Олександра Пісного, з цеха механічного зневоднення стоків сухий залишок мають вивозити для захоронення в спеціальних місцях, щоб не забруднювати довкілля: ”Поки цех не працює, його функцію жодна очисна споруда не виконує. Відбувається лише природна фільтрація стоків”.

У жовтні 2021 року начальнику водоочисних споруд у Кропивницькому повідомили про підозру у забрудненні земель технологічними відходами. Олександр Пісний сказав, що справу розслідують.

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