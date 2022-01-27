Після майже тригодинного дослідження доказів сторін у справі реконструкції скверу ”Центральний” у Кропивницькому, суд відхилив позов кропивничанки Олени Резніченко про визнання недійсним договору оренди скверу. Ухвалу Ленінського районного суду зачитав суддя Владислав Драний.

27 січня в засіданні суду взяли участь позивачка, відповідач і представниця підприємства-орендаря скверу. Олена Резніченко просила суд визнати недійсним договір оренди скверу, укладений міською радою з товариством з обмеженою відповідальністю ”Укрсфера”.

Позиція позивачки

За словами Олени Резніченко, договір оренди не відповідає генеральному плану міста: ”Відповідно до генерального плану, ці землі, як визначає рішення міської ради, є зеленими насадженнями загального користування. А в договорі зазначено, що в оренду передаються землі житлової та громадської забудови”.

Позиція відповідача

Володимир Покаленко сказав, що міська рада не уповноважена визначати ту чи іншу ділянку природо-заповідною зоною: ”Міська рада жодного рішення щодо віднесення скверу до природно-заповідного фонду не ухвалювала. Тому про яке рішення каже позивач? Сквер ”Центральний” до такої зони не відноситься”.

Ухвала суду

Після повернення з нарадчої кімнати суддя Владислав Драний зачитав ухвалу суду, в якій йшлося про відмову у задоволенні позову: ”Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення”.

Реакція на ухвалу

Зі слів відповідача, суд всебічно й об’єктивно розглянув усі обставини і матеріали справи: ”Суд підтвердив той факт, що оскаржуваний договір між міською радою та орендарем відповідає вимогам чинного законодавства”.

Позивачка сказала, що подаватиме апеляцію: ”Рішення суду – упереджене. Воно було готове до розгляду”.

Коли планують завершити реконструкцію скверу

Уповноважений підприємства-орендаря скверу Дмитро Костишин телефоном розповів, що завершити реконструкцію скверу планують у травні 2022 року. Мають для цього усі дозвільні документи: ”Все оформлено правильно, юридично грамотно. Жодної шкоди ні для чого ми не робимо. Діємо чітко в рамках закону”.

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