Після майже тригодинного дослідження доказів сторін у справі реконструкції скверу ”Центральний” у Кропивницькому, суд відхилив позов кропивничанки Олени Резніченко про визнання недійсним договору оренди скверу. Ухвалу Ленінського районного суду зачитав суддя Владислав Драний.
27 січня в засіданні суду взяли участь позивачка, відповідач і представниця підприємства-орендаря скверу. Олена Резніченко просила суд визнати недійсним договір оренди скверу, укладений міською радою з товариством з обмеженою відповідальністю ”Укрсфера”.
Позиція позивачки
За словами Олени Резніченко, договір оренди не відповідає генеральному плану міста: ”Відповідно до генерального плану, ці землі, як визначає рішення міської ради, є зеленими насадженнями загального користування. А в договорі зазначено, що в оренду передаються землі житлової та громадської забудови”.
Позиція відповідача
Володимир Покаленко сказав, що міська рада не уповноважена визначати ту чи іншу ділянку природо-заповідною зоною: ”Міська рада жодного рішення щодо віднесення скверу до природно-заповідного фонду не ухвалювала. Тому про яке рішення каже позивач? Сквер ”Центральний” до такої зони не відноситься”.
Ухвала суду
Після повернення з нарадчої кімнати суддя Владислав Драний зачитав ухвалу суду, в якій йшлося про відмову у задоволенні позову: ”Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення”.
Реакція на ухвалу
Зі слів відповідача, суд всебічно й об’єктивно розглянув усі обставини і матеріали справи: ”Суд підтвердив той факт, що оскаржуваний договір між міською радою та орендарем відповідає вимогам чинного законодавства”.
Позивачка сказала, що подаватиме апеляцію: ”Рішення суду – упереджене. Воно було готове до розгляду”.
Коли планують завершити реконструкцію скверу
Уповноважений підприємства-орендаря скверу Дмитро Костишин телефоном розповів, що завершити реконструкцію скверу планують у травні 2022 року. Мають для цього усі дозвільні документи: ”Все оформлено правильно, юридично грамотно. Жодної шкоди ні для чого ми не робимо. Діємо чітко в рамках закону”.
Що відомо
- 8 грудня відбулось попереднє судове засідання у цій справі.
- У сквері ”Центральний”планують будувати ресторан. У листопаді там розпочались підготовчі роботи з реконструкції. Викорчували два дерева та розрили підземелля. Реконструкція передбачає вирубування 11 дерев, у зоні запланованого будівництва їх росте 25. Уповноважений підприємства-орендаря скверу Дмитро Костишин розповів, що після доопрацювання генерального плану розпочнуть роботи з благоустрою. До кінця 2021 року перевірятимуть, чи є на території додаткові підвали.
- ”Проєкту немає, ведуться роботи з благоустрою”. Яким хочуть зробити Макдональдз у Кропивницькому.
- 28 вересня відбулось перше судове засідання у справі забудови скверу "Центральний".
- У Кропивницькому продовжать роботи у сквері "Центральний". 11 листопада апеляційний суд відхилив скаргу.
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