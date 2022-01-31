На Харківщині виявили майже 1300 нових випадків COVID-19

Минулої доби на Харківщині виявили 1294 випадки коронавірусу, 405 людей одужали. До статистики внесли відомості про шість смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 265 881 людина, 31 січня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"237 385 випадків одужання, 21 914 випадків під медичним спостереженням, 6582 випадки летальні", — сказано у повідомленні.

Минулої доби в Україні виявили 22 026 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Львівській (2934), Хмельницькій (2092) та Житомирській (1576) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 78 смертей внаслідок коронавірусу.

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