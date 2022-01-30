Протягом 2021 року до управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області надійшли 370 звернень від споживачів стосовно порушення їхніх прав. Майже половина звернень стосувались фактів придбання неякісних товарів та відмові в гарантійному обслуговуванні.

Як захистити свої права, купуючи побутову техніку, в ефірі Українського радіо Миколаїв розповіла начальниця відділу контролю у сферах захисту споживачів управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Людмила Мандрик.

На що слід звернути увагу під час придбання побутової техніки

За словами Людмили Мандрик, перш за все, потрібно візуально перевірити товар на наявність механічних пошкоджень. У більшості магазинах також є можливість увімкнути техніку та подивитись, як вона працює.

Після огляду варто перевірити наявність усіх супровідних документів на товар.

Супровідні документи ― це гарантійний талон, інструкція з експлуатації, інформація про сервісні центри, гарячі лінії, фіскальний чек. Якщо на момент придбання товару вам не надають цих документів, зі слів Людмили Мандрик, це повинно вас застерегти від покупки.

"Якщо виникають певні проблеми з технікою, без цих документів буде дуже проблематично довести правоту споживача", ― сказала Людмила Мандрик.

Право споживача на гарантійний ремонт

Якщо під час експлуатації придбаної техніки ви виявили недоліки в її роботі, слід звернутися до магазину, в якому ви придбали цей товар, або до офіційного сервісного центру. За умови, якщо гарантійний термін ще не завершився, продавець або фірма-виробник мають усунути недолік або замінити товар безкоштовно.

"Проте, коли ви здаєте техніку на гарантійний ремонт, звертайте увагу на термін його проведення. Відповідно до закону "Про захист прав споживачів", статті 8, гарантійний ремонт проводиться протягом 14-ти днів або в інший термін за згодою сторін. Тому, якщо є інший термін і ви не погоджуєтесь, то ви маєте повне право зазначити, що вимагаєте завершити ремонт саме протягом 14-ти днів", ― сказала Людмила Мандрик.

Якщо представники сервісного центру не встигають з певних причин завершити ремонт протягом двох тижнів, або ж відсутні необхідні деталі, клієнт має право розірвати договір і повернути гроші за товар або вимагати зробити обмін.

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