На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули у Дніпрі

30 січня на Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули від вогнепальних поранень у Дніпрі. Трагедія сталася на території Дніпровського заводу «Південмаш». Про це йдеться на сайті Нацгвардії України.

З військовослужбовцями прощалися у населених пунктах, де вони народилися та росли. З Олександром Бугановим - у Подо-Калинівці, з Леонідом Черніком - у Каховці, з Артемом Левківським - у Олешках.

Нацгвардія України Побратими загиблих вшанували їхню пам'ять пострілами у небо

Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслужбовці гвардійців, а також сотні місцевих жителів.

Поховали загиблих нацгвардійців також у їх рідних населенних пунктах.

Що відомо

- У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

- Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

- ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

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