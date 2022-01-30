У Черкасах в ДТП потрапили три авто

У Черкасах в аварію потрапили три автомобілі на розі бульвару Шевченка - Новопречистенської. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок.

Фото - Ірина Назарок, Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Зліва - два авто, які потрапили в ДТП, справа - карета швидкої

Як розповіла речниця, виклик до медиків надійшов 30 січня о 11:44. Зіткнулися три автівки - Toyota Corola, Daewoo Lanos i ВАЗ. Медики швидкої на місці події оглянули і надали допомогу 31-річному чоловіку, у якого попередньо виявили струс головного мозку та садна голови.

Від госпіталізації він відмовився.

Фото - Ірина Назарок, Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Три автівки, які потрапили у ДТП

Суспільне звернулось за коментарем до речника Управління патрульної поліції області Олексія Драгуна. Інформація доповнюється.

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