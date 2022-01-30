У Черкасах в ДТП потрапили три авто

У Черкасах в аварію потрапили три автомобілі на розі бульвару Шевченка - Новопречистенської. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок.
Фото - Ірина Назарок, Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР
Як розповіла речниця, виклик до медиків надійшов 30 січня о 11:44. Зіткнулися три автівки - Toyota Corola, Daewoo Lanos i ВАЗ. Медики швидкої на місці події оглянули і надали допомогу 31-річному чоловіку, у якого попередньо виявили струс головного мозку та садна голови.
Від госпіталізації він відмовився.
Фото - Ірина Назарок, Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР
Суспільне звернулось за коментарем до речника Управління патрульної поліції області Олексія Драгуна. Інформація доповнюється.
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