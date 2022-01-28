У Черкасах сталась ДТП за участі трьох автівок. Є травмовані

У Черкасах зіткнулись три автомобілі. Дві людини отримали травми, повідомила Суспільному речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За інформацією речниці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Ксенії Крутоус, 27 січня близько 17:40 по проспекту Хіміків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Opel Astra, "ВАЗ" та BMW.

"Рятувальники ліквідували наслідки аварії, щоб уникнути пожежі", — розповіла Ксенія Крутоус.

Ірина Назарок розповіла, що на місці події працювали дві бригади "швидкої":

"Пацієнтам медики надали допомогу. Попередньо у 46-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, поверхневу травму голови та шиї і забій грудної клітки. У 39-річного чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, поверхневі травми голови та шиї і перелом гомілково-ступневого суглобу".

Пацієнтів доправили до Третьої черкаської міської лікарні, додала Ірина Назарок.

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