У Черкасах сталась ДТП. Одну людину ушпиталили

У Черкасах сталась дорожньо-транспортна пригода. Одна людина отримала травми, повідомила Суспільному речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
За інформацією Ірини Назарок, аварія сталась близько 19:00 на вулиці Лісова просіка.
"У 28-річного чоловіка медики «швидкої» попередньо виявили закриту черепно-мозкову травму. Його доправили до Третьої черкаської міської лікарні", — розповіла речниця.
Суспільне звернулось за коментарем до речника Управління патрульної поліції Черкаської області Олексія Драгуна. Інформація доповнюється.
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