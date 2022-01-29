У Черкасах сталась ДТП. Одну людину ушпиталили

У Черкасах сталась дорожньо-транспортна пригода. Одна людина отримала травми, повідомила Суспільному речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За інформацією Ірини Назарок, аварія сталась близько 19:00 на вулиці Лісова просіка.

"У 28-річного чоловіка медики «швидкої» попередньо виявили закриту черепно-мозкову травму. Його доправили до Третьої черкаської міської лікарні", — розповіла речниця.

Суспільне звернулось за коментарем до речника Управління патрульної поліції Черкаської області Олексія Драгуна. Інформація доповнюється.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також