ДТП у Черкасах: під колеса автомобіля потрапила жінка

27 січня в Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода. Під колеса автівки потрапила жінка. Про це Суспільному повідомила речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Як повідомила Ірина Назарок, аварія сталася біля зупинки ''Припортова''.

"О 17:43 диспетчер прийняла виклик. Повідомляли, що біля зупинки ''Припортова'' під колеса автівки потрапила людина. На місці події медики швидкої оглянули 35-річну жінку та доправили її до Третьої черкаської міської лікарні", – повідомила речниця.

Вона додала, що в жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, поверхневу травму голови та забій плеча.

Суспільне звернулося за коментарем до Управління патрульної поліції Черкаської області.

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