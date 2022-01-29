Миколаївські гандболістки перемогли столичних суперниць у Суперлізі

У десятому турі Жіночої Суперліги з гандболу миколаївський "Реал" у двох матчах на виїзді переміг київський "ТНУ ДЮСШ 21" з рахунком 20:41 (28 січня) та 16:41 (29 січня).

Про це повідомляє керівник Миколаївської обласної федерації гандболу Віктор Гінкул.

В обох поєдинках найрезультативнішим гравцем була гандболістка "Реала" Анастасія Дереклєєва, яка забила загалом 24 голи.

У турнірній таблиці миколаївський "Реал" станом на 29 січня посідає третє місце, маючи у своєму активі 22 очки у 20 іграх. Лідером є львівська "Галичанка" – 40 очок у 20 матчах.

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