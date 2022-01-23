МБК "Миколаїв" вдома поступився БК "Дніпро"

У рамках баскетбольної Суперліги Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" 22 січня на домашньому паркеті зіграв проти спортивного клубу "Дніпро". Корабели поступились з рахунком 68:76. Це 21 поразка "корабелів" у цьому сезоні.

Стартові дві хвилини зустрічі залишилися за гостями — 4:8.

Протягом першої чверті баскетболісти "Дніпра", які грали у блакитній формі, продовжили нарощувати перевагу і завершили чверть з рахунком 14:28.

У другій чверті господарі паркету завдяки реалізації кидків із триочкової лінії скоротили відставання і на велику перерву гості пішли з перевагою в одинадцять очок — 34:45.

Третя десятихвилинка була найменш результативною у цьому матчі, де команди на двох здобули 29 очок і "корабели" пішли з відставанням в шість очок — 51:57.

У завершальній чверті гравці "Дніпра" зуміли збільшити свою перевагу та встановили кінцевий рахунок у грі — 68:76.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "корабелів" Матей Радуніч, який здобув 18 очок та зробив дев’ять підбирань.

Наступну гру "Миколаїв" зіграє на власному паркеті 29 січня проти криворізького "Кривбасу". Початок зустрічі о 17:00.

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