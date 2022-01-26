Радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії, домовились провести нову зустріч четвірки. Найімовірніше, вона відбудеться за два тижні у Берліні.

Про це 26 січня під час брифінгу результатами зустрічі Нормандської четвірки у Парижі повідомив представник України, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наступна зустріч відбудеться незабаром, я думаю за два тижні. Вона відбудеться в Берліні. Ми домовилися про продовження цього діалогу. Ви розумієте, що підтримка і єдине ставлення щодо сталого режиму припинення вогню, особливо в тій напруженій ситуації навколо кордонів України — це є дуже важливим", — зауважив посадовець.

Водночас представник РФ, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, заявив, що для проведення наступної зустрічі необхідно визначитись із правовим статусом ОРДЛО.

"Щойно буде виконано підсумки попереднього саміту, можна говорити про наступне. Йдеться про правові аспекти особливого статусу Донбасу, і наступна зустріч має бути присвячена питанню підготовки виборів представників окремих регіонів Донбасу", — зазначив під час паралельного брифінгу Козак.

При цьому він поскаржився на те, що Україна ігнорує пропозиції із врегулювання конфлікту, які висувають представники ОРДЛО.

Що відомо

Увечері 26 січня у Парижі добігла кінця зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин.

Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде.

голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде. Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".

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