Чому не варто постійно носити навушники. Розповідає миколаївський отоларинголог

Тривале носіння навушників може спричинити проблеми зі слухом та занести інфекцію в організм. Окрім того, можуть з’явитися сірчані пробки або травмуватися вушний канал. Гігієна використання та помірна гучність звуку навушників – фактори, які збережуть здоров'я.

Про це кореспондентам Суспільного розказав лікар-отоларинголог Миколаївської обласної клінічної лікарні Віктор Подлєсний.

Які навушники найбільше впливають на слух

За словами Віктора Подлєсного, найбільш негативний вплив на людину мають портативні бездротові навушники.

"Якщо вкладки навушників залишаються у зовнішньому слуховому вході, то це викликає запалення зовнішнього слухового входу і також запалення барабанної перетинки. Коли людина дуже глибоко у вухах фіксує навушник, тим самим може спричинити травму — перфорацію", — розказав Віктор Подлєсний.

Фото: Суспільне Миколаїв Бездротові навушники

Інфікування вушної раковини

За словами Віктора Подлєсного, є чотири види негативного впливу на вушну раковину. При запаленні вушної раковини виникає набряк шкіри зовнішнього слухового проходу, що провокує поглиблення запального процесу. Внаслідок цього запалення також може виникнути травма барабанної перетинки.

"Внаслідок запалення може виникнути ураження кісткового або хрящового відділу зовнішнього слухового ходу, що викликає перихондрит зовнішнього слухового ходу, також може розповсюджуватися на вушну раковину — перихондрит вушної раковини може виникнути. Також можливий остеомієліт кісткового відділу зовнішнього слухового ходу. Ось це найбільш негативне", — розказав Віктор Подлєсний.

Внаслідок цих запальних процесів, які відбуваються, може виникнути погіршення слуху, інтоксикації, руйнування кісткових структур, анатомічних структур зовнішнього та середнього вуха.

Мікроби

За словами Віктора Подлєсного, недотримання правил гігієни може спричинити грибкове ураження зовнішнього слухового ходу.

"Гігієнічний догляд за навушниками має бути. Якщо людина не протирає їх антисептиком чи спиртовим розчином, на навушниках накопичується грибок. Це призводить до того, що виникає зовнішній грибковий отит. Особливо часто це буває при використанні внутрішніх навушників і дротових, і бездротових", — розказав Віктор Подлєсний.

Фото: Суспільне Миколаїв Дротові навушники

Довготривалий вплив гучного звуку на слух

За словами Віктора Подлєсного, внаслідок тривалого впливу високої гучності барабанна перетинка, м’язи та анатомічні утворення внутрішнього вуха можуть пошкодитись.

"Відбувається виснаження цих структур, в тому числі й слухового нерва, тобто перенапруження, а внаслідок цього відбувається погіршення сприйняття слуху", — розказав Віктор Подлєсний.

Так само негативно на барабанну перетинку впливають і короткочасні, але гучні звуки, що можуть призвести до утворення звукової хвилі всередині вуха. Наприклад, звуки пострілів або гучний сплеск. Це може привести до травми барабанної перетинки, особливо якщо є запалення.

"Може травмуватися барабанна перетинка, тим самим може спричинитись перфорація і внаслідок цього може бути втрата слуху. Крім ураження нерву буває механічна, біологічна травматизація через велику гучність звуку", — розказав Віктор Подлєсний.

Фото: Суспільне Миколаїв

Що знають миколаївці про вплив навушників на слух

Жителька Миколаєва Ольга Руда використовує навушники на роботі вже сім років. Придбала їх для розшифровування аудіо- та відеоматеріалів за комп'ютером. За її словами, це не шкодить здоров'ю вушної раковини, оскільки сумарний час, який жінка проводить у навушниках, складає не більше двох годин за добу.

"Про негативний вплив навушників чула не один раз, тож намагаюсь використовувати навушники тільки на роботі. У побуті не користуюсь взагалі ними", — розказала Ольга Руда.

Фахівець, який спеціалізується на продажу подібних товарів у Миколаєві, Станіслав Каганський, розказав, що найбільшим попитом серед миколаївців користуються саме бездротові навушники середньої цінової категорії.

"Знаю, що можна носити навушники не більше ніж три години на добу, з перервами кожні 30-40 хвилин. Звук повинен бути не вище середнього. Найнебезпечніші для людського вуха низькі частоти", — розказав Станіслав Каганський.

Фото: Суспільне Миколаїв

Коли варто звернутися до отоларинголога

Частіше за все, за словами Віктора Подлєсного, лікарі фіксують звернення в період з квітня до жовтня.

"Волога — найкраще середовище для розвитку інфекцій. Оскільки висока температура повітря і вологість, людина потіє, то гігієна використання навушників має бути вищою", — розказав Віктор Подлєсний.

За словами Віктора Подлєсного, якщо ви відчуваєте зниження слуху, дискомфорт, біль чи свербіж у вусі, потрібно негайно звернутися до лікаря. Вчасно поставлений діагноз мінімізує ризик виникнення ускладнень.

"Якщо людина після травматичної перфорації внаслідок звукової хвилі, то чим раніше вона звернеться до лікаря, тим будуть більш позитивні результати. Якщо не відтерміновувати візит до лікаря, то ймовірність не залишитися глухим на усе життя дуже велика", — розказав Віктор Подлєсний.

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