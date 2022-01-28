Аварія сталася 28 січня у селі Старе село. Поліцейські розшукують водія, який збив жінку та зник з місця аварії та свідків цієї події.

Попередньо поліціянти встановили, що жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень. Особу водія наразі встановлюють.

Фото Поліції Сумської області

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням, якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у встановленні обставин події, повідомити за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефонами: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».

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