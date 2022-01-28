logo logo
Поліцейські розшукують водія, який на смерть збив жінку на Сумщині
ДТПРегіони

Поліцейські розшукують водія, який на смерть збив жінку на Сумщині

Юлія Марковська
·
·
Поліцейські розшукують водія, який на смерть збив жінку на Сумщині Фото Поліції Сумської області

Аварія сталася 28 січня у селі Старе село. Поліцейські розшукують водія, який збив жінку та зник з місця аварії та свідків цієї події.

Попередньо поліціянти встановили, що жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень. Особу водія наразі встановлюють.

Поліцейські розшукують водія, який збив жінку на Сумщині. Вона померла на місціФото Поліції Сумської області

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням, якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у встановленні обставин події, повідомити за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефонами: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».

Читайте також

  • Вантажний автомобіль Volvo зіштовхнувся з маршруткою Mercedes Sprinter, яка на зупинці висаджувала пасажирів у смт Миколаївка Сумського району вранці 28 січня. Трьох людей з травмами доправили до лікарні.
  • Поблизу села Синенкове Роменського району атомобіль злетів у кювет.
  • У Сумах водій легковика збив 9-річну дівчинку
  • У Сумах зітнулись маршрутки: двоє травмованих.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди