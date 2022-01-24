На вулиці Харківській у Сумах 24 січня не змогли розминутись дві маршрутки. У результаті – двоє травмованих, повідомляють на сторінці у Фейсбук Поліції Сумської області.

Постраждалі – жінки 62 та 36 років. Обидві знаходились в одній маршрутці. Як зазначив речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких у коментарі Суспільному, травми отримали не важкі. Однак інформацію щодо їх важкості очікують від лікарів.

"Від цього залежатиме чи відкриє слідчий кримінальне провадження. Якщо травми зовсім легкі й потерпілі не матимуть претензій, то кримінальну справу можуть і не відкрити", – зазначив Крупецьких.

Нині під питанням відкриття кримінальної справи за першою частиною статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" ККУ. Максимальне покарання за цією частиною статті – обмеженням волі на три роки, з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки або без такого.

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