У Сумах водій легковика збив 9-річну дівчинку (ВІДЕО)

На проспекті Михайла Лушпи у Сумах водій легковика наїхав на дитину. Аварія сталась на другорядній дорозі уздовж проспекту, йдеться у повідомленні поліції Сумської області на сторінці у Фейсбук.

Як повідомив Суспільному речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких, у 9-річної дівчинки незначні травми, зокрема розбита губа. Дитину направили у лікарню, для надання допомоги.

Після того, як буде відомо про стан дити, вирішуватимуть чи відкривати кримінальне провадження за першою частиною статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачене покарання: штраф 3000-7500 грн або виправні роботи на два роки, або арешт на шість місяців, або обмеженням волі на три роки, з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки чи без такого.

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