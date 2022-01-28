Сумські футбольні клуби “Альянс” та “Вікторія” організували відкрите тренування

Футбольні клуби "Альянс" з Липової Долини та "Вікторія" з Миколаївки організували відкрите тренування 28 січня. Команди розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу у першій та другій лігах.

У середині січня було оголошено про те, що президент миколаївської "Вікторії" Сергій Бондаренко став власником липоводолинського "Альянсу". На цьому тижні головний тренер "Вікторії" Анатолій Безсмертний став наставником команди з Липової Долини.

Анатолій Безсмертний, якій з вересня 2021 року тренував "Вікторію", має досвід роботи з клубами області – 2017-му він тренував футбольний клуб "Суми". Нині з Юрієм Ярошенком, який з командою пройшов шлях від першої ліги чемпіонату області до першої ліги чемпіонату України, тренуватиме липоводолинський "Альянс".

Зараз на спільному зборі "Альянсу" та "Вікторії" тренуються футболісти обох команд та гравці, які можуть підсилити як одну, так і іншу команду. Про перший збір розповів Суспільному капітан "Альянсу" Костянтин Пікуль. "Все відчувається після відпустки трохи важкувато для усіх хлопців. Але звикаємо, з настроєм готуємось до чемпіонату. Ще не оголошено якихось задач, ще не було зустрічі з президентом клубу", - сказав Костянтин Пікуль.

Перший збір обох команд триватиме до 17 лютого. 18 лютого "Альянс" вирушає на тритижневий збір у Туреччину. "Вікторія" продовжить тренуватись у Сумах.

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