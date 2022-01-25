Поблизу села Синенкове Роменського району сталася аварія. Про це 25 січня повідомили в пресслужбі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Водій легкового автомобіля через складні погодні умови не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, зазначають у відомстві.

Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України

Суспільне чекає на інформацію, про те скільки людей перебувало в автівці та в якому вони стані.

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