"На кисневій підтримці двомісячна дитина". Яка ситуація з COVID-19 на Закарпатті

В Закарпатській дитячій лікарні 28 січня додатково розгорнули ліжка для хворих на COVID-19 через збільшення кількості інфікованих дітей. Про це розповів директор закладу Роман Шніцер.

За його словами, зараз у лікарні є 100 ліжок для дітей з коронавірусом. Вони завантажені на 80%. На кисневій підтримці в медзакладі двоє пацієнтів, зокрема двомісячна дитина.

У інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні ліжка зайняті на 80%. "При попередній хвилі у нас заповнення було максимум вище 20, то зараз ми уже перейшли межу 40, уже було й 44-45 дітей. Ми перейшли бар’єр у 80%. У нас розгорнуто 60 ліжок, тому керівник з ліквідації наслідків коронавірусної хвороби на засіданні комімії прийняв рішення розширити кількість ліжок до 100. Всі ліжка розгорнуті й забезпечені киснем", — розповів Суспільному Роман Шніцер.

Фото: Суспільне Закарпаття

За словами завідувачки інфекційного відділення закладу Віри Соловйової, наразі двоє дітей потребують кисневої підтримки. "Захворюваність у нас дійсно дуже зросла, якщо за перші три тижні січня до нас поступило 43, то за останній тиждень до нас поступило 80 дітей. Затримують у нас діти не довго, тобто вони у нас 3-5 днів і ми їх виписуємо. Є киснево залежні діти, але усі ці діти, абсолютно всі діти із важкою супутньою патологією: вроджені вади серця, вади розвитку мозку. І великі діти, 15-16 років, може певний час знижатися сатурація, але швидко відновлюються".

Фото: Суспільне Закарпаття

"Дуже тривожний симптом, який з'явився, якого раніше однозначно не було раніше. Дуже велика кількість серед вперше виявлених хворих діток. Протягом уже майже понад тиждень ми майже щоденно реєструємо близько ста хворих дітей", — повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Чемет.

"ПЛР-тестування, порівняно з груднем, у січні значно збільшилося. ПЛР-тестувань у нас на день йде на близько 15 людей, з них 90% — це позитивні. Натомість в грудні ПЛР-тестувань здавали до 5 в день, і могло бути тільки три позитивні тести. 50 на 50 було в грудні позитивних, а тепер — 90", — розповіла Суспільному сімейна лікарка в Ужгороді Олеся Янчій.

Збільшення хворих пов’язане з поширенням мутованого штаму COVID-19 — Омікрон, — розповідає головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. "Омікрон перебігає у більш легкому варіанті, менше пневмоній, навіть якщо пацієнти і хворіють, то вони хворіють вдома. Але Омікрон більш заразний. Із 10 людей при тісному контакті, якщо не використовуються засоби захисту, то можуть хворіти усі 10".

За словами Вікторії Тимчик, ліжка в області з хворими на COVID-19 завантажені на 45%.

Що відомо:

Найбільша кількість з початку пандемії: на Закарпатті за 27 січня COVID-19 виявили у 889 людей.

За останній тиждень кількість хворих збільшилася на 87%. Ситуація з COVID-19 на Закарпатті.

За останню добу на Закарпатті вакцинували майже трьох тисяч людей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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